Рейсы из международного аэропорта "Киев" им. Сикорского возобновляются с 16 июня.

Об этом сообщили на странице аэропорта в Facebook.

Накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что с 15 июня восстанавливается международное и внутреннее авиасообщение.

“Мы открываем направления при двух условиях: первая – если страны открываются и для нас, вторая – эпидемиологическая ситуация улучшилась”, – сообщил Криклий.

О своей готовности восстановить международные рейсы уже с 16 июня из аэропорта им. Сикорского сообщили авиакомпаниия Belavia, LOT, WizzAir, “Мотор Січ” (рейс в Запорожье).

“Направления, по которым восстанавливается авиасообщение уже с 16 июня – Belavia – Минск, LOT – Варшава, WizzAir – Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лисабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданськ (Польша)”, – говорится в сообщении аэропорта.

Как известно, согласно постановлению Кабинета Министров, норма о самоизоляции для приезжающих из-за границы действует в период карантина. Начиная с 22 мая, в Украине действует адаптивный карантин – до 22 июня.

Степанов на брифинге не уточнил, когда будет прекращено действие нормы о самоизоляции, а также на кого именно она будет распространяться в случае авиаперелетов.