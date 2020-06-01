Об этом сообщили на странице аэропорта в Facebook.
Накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что с 15 июня восстанавливается международное и внутреннее авиасообщение.
“Мы открываем направления при двух условиях: первая – если страны открываются и для нас, вторая – эпидемиологическая ситуация улучшилась”, – сообщил Криклий.
О своей готовности восстановить международные рейсы уже с 16 июня из аэропорта им. Сикорского сообщили авиакомпаниия Belavia, LOT, WizzAir, “Мотор Січ” (рейс в Запорожье).
“Направления, по которым восстанавливается авиасообщение уже с 16 июня – Belavia – Минск, LOT – Варшава, WizzAir – Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лисабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданськ (Польша)”, – говорится в сообщении аэропорта.
Как известно, согласно постановлению Кабинета Министров, норма о самоизоляции для приезжающих из-за границы действует в период карантина. Начиная с 22 мая, в Украине действует адаптивный карантин – до 22 июня.
Степанов на брифинге не уточнил, когда будет прекращено действие нормы о самоизоляции, а также на кого именно она будет распространяться в случае авиаперелетов.
- В конце апреля Кабинет Министров определил два способа проверки соблюдения самоизоляции: с помощью уполномоченных лиц или же через мобильное приложение.
- 20 мая Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.
- В Украине с 25 мая заработало метро, а с 1 июня планировалось возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении. В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что восстановление железнодорожных перевозок в Украине состоится уже на этой неделе.