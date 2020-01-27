В столице Казахстана Нур-Султане объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сложных погодных условий, все рейсы в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев временно задержаны.

Об этом сообщает местное издание Liter.kz.

“У нас по городу Нур-Султану чрезвычайная ситуация объявлена, она прошла регистрацию в управлении юстиции. Сейчас готовится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в шести регионах – это Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, частично там, где есть трудности, в том числе в обеспечении населенных пунктов, она будет объявляться”, – отметил заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин.

По его словам, причиной объявления ЧС в столице стала мощная метель.

Также сообщается, что 27 января в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задержали на неопределенное время все рейсы на прилет и на вылет в связи со сложными метеоусловиями и ограниченной видимостью.

Трассы из Нур-Султана по всем направлениям закрыты для любого транспорта.

Локальный апокалипсис на трассе Астана – Караганда.

До весны. pic.twitter.com/EjDjABQIgz — dekopatop (@dekopatop) January 27, 2020

По информации tengrinews.kz, в акимате (региональный орган исполнительной власти в Казахстане, районная государственная администрация в Казахстане, – ред.) рекомендовали компаниям сократить рабочий день. Кроме того, отменили занятия первой и второй смены для учащихся школ и колледжей.

Коммунальные службы, полицейские, врачи продолжают работать в усиленном режиме.