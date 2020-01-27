Об этом сообщает местное издание Liter.kz.
“У нас по городу Нур-Султану чрезвычайная ситуация объявлена, она прошла регистрацию в управлении юстиции. Сейчас готовится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в шести регионах – это Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, частично там, где есть трудности, в том числе в обеспечении населенных пунктов, она будет объявляться”, – отметил заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин.
По его словам, причиной объявления ЧС в столице стала мощная метель.
Астана (Нур-султан) 26.01.2020 pic.twitter.com/tkeCrUHfWh
— . (@Rozatwittt) January 27, 2020
Также сообщается, что 27 января в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задержали на неопределенное время все рейсы на прилет и на вылет в связи со сложными метеоусловиями и ограниченной видимостью.
Трассы из Нур-Султана по всем направлениям закрыты для любого транспорта.
Трасса Астана-Караганда pic.twitter.com/H7urYdKTwm
— Графиня графства Lake (@JuliBelaya) January 27, 2020
Трасса Астана – Қостанай.
Снежный апокалипсис pic.twitter.com/MctAyoKBT3
— A.C.A.B. (@MrMaaay) January 27, 2020
Локальный апокалипсис на трассе Астана – Караганда.
До весны. pic.twitter.com/EjDjABQIgz
— dekopatop (@dekopatop) January 27, 2020
“Послезавтра”.
Трасса Павлодар – Астана. pic.twitter.com/DmTtv11V49
— dekopatop (@dekopatop) January 27, 2020
По информации tengrinews.kz, в акимате (региональный орган исполнительной власти в Казахстане, районная государственная администрация в Казахстане, – ред.) рекомендовали компаниям сократить рабочий день. Кроме того, отменили занятия первой и второй смены для учащихся школ и колледжей.
Коммунальные службы, полицейские, врачи продолжают работать в усиленном режиме.
- Непогоду в Испанию принес циклон “Глория”. Из-за сильных снегопадов и низких температурных показателей погибли уже пять человек.