Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина” сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Министр напомнил, что после столкновений между протестующими и полицейскими были задержаны 24 человека, но большую часть их них отпустили.

“У нас такая, интересная ситуация. Вчера задержали много людей. 24 сходу задержали. Задержали, потом отпустили, потому что достаточные основания появятся чуть-чуть позже, когда будут документальные подтверждения. Кроме одного, который разогнал “Ниву”, будучи пьяным, и направил ее в строй нацгвардейцев. Он по 208 статей задержан”, — сказал он.

Также министр сообщил, что правоохранители связались с представителями СМИ, чтобы получить видеозаписи с места событий и иметь документальные подтверждения других правонарушений. В частности, речь идет о шести правонарушителях которые принимали активное участие в столкновениях с правоохранителями.

“Еще шестеро в ближайшие сутки получат от нас подозрение с требованием, предложением суду прямого ареста. Кто эти люди и за что? Это те, кто бросил тротуарную плитку в голову полицейскому и он находится сейчас в тяжелом состоянии в больнице с перебитым лицом и так дальше. Это те, кто бросал камни в этот автобус с людьми, которые находятся под карантином. Это те, кто активно дрался с полицейскими и препятствовал их нормальной работе. Те, кто кричал: “Мы все всех сожжем!”. И еще были крики в адрес иностранцев, которые с нами приехали, и призывы. Часть из них была пьяными призывами, а часть — трезвыми. И если мы это простим, отпустим их всех на свободу и просто извинимся, у нас никогда не будет порядка. Мы настаиваем на том, чтобы те, кто повел себя недостойно, преступно, получили наказание. Такое наказание, по тем материалам, что на вечер есть, еще шестерым нашим гражданам. Мы надеемся, что нас поддержит прокуратура, решение примет суд”, — добавил он.

<noscript><iframe title="🔴 Свобода слова Савіка Шустера — ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ @Shuster online про Майдан" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/is3lRNbHJeY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что вчерашние акции протеста против размещения эвакуированных из Китая граждан были спланированными.

Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.