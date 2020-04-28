Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию и Китай в дезинформации относительно того, что члены альянса якобы не поддерживают друг друга в вопросе противодействия пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом он заявил в ходе телеконференции.

Столтенберг отметил, что в сообщениях, которые распространяют РФ и КНР, утверждается, что страны альянса не несут ответственность за распространение COVID-19.

“Российские и китайские представители утверждали, что союзники по НАТО не поддерживают друг друга в противодействии пандемии COVID-19, что наши страны не способны защищать своих стариков и что союзники по НАТО ответственны за распространение вируса. У нас есть несколько примеров заявлений, сделанных в Москве и Пекине, которые не соответствуют действительности и при этом являются попытками нанести ущерб союзническим связям между странами НАТО”, – утверждает Столтенберг.

Также он напомнил, что недавно министры обороны всех стран-членов альянса договорились наращивать и ускорять совместную работу в этом вопросе.

“Только общими силами мы и можем обеспечивать доставку больных из-за границы, перевозить материалы и медицинское оборудование. Утверждения обратного – это неверные утверждения”, – заявил он.