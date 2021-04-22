Саміт лідерів країн НАТО відбудеться 14 червня 2021 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Про це йдеться в заяві генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

“Це унікальна можливість зміцнити НАТО як міцне втілення зв’язку між Європою і Північною Америкою”, – зазначив він.

За словами Столтенберга, на саміті будуть прийматися рішення щодо істотного та перспективного порядку денного НАТО на період до 2030 року, щоб протистояти таким викликам: агресивним діям Росії, загрозі тероризму, кібератакам, новим і руйнівним технологіям, впливу зміни клімату на безпеку і підйом Китаю.

Він також додав, що Бельгія була одним із засновників НАТО в 1949 році і вже більше п’ятдесяти років розміщує штаб-квартиру Альянсу.