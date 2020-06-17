В среду утром, 17 июня, сторонники партии Шария устроили акцию протеста под стенами Офиса президента в Киеве. Контр-акцию организовали представители националистических организаций.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, сторонники партии Шария пришли утром на Банковую с национальными флагами Украины и символикой партии.

Они держат плакаты с лозунгами следующего содержания: “Импотентской власти импичмент”, “Не можешь? Уходи!”, “Зачем стал президентом?”, “НеМой президент”, “Вова, уходи”.

Они также скандируют “Не мой президент!”.

Согласно обнародованному накануне анонсу, участники акции хотят “добиться реакции высшего руководства страны на многочисленные избиения журналистов и произвол полиции по отношению к мирным гражданам”.

Параллельно националисты организовали контр-акцию под названием “Киев не для Шария”. Участие в ней принимают представители “Демократической сокиры”, “Руха ветеранов Украины” и “дружественных патриотических организаций”. Они собирались на Майдане Незалежности, после чего направились на Банковую “для проведения морализаторской беседы на тему “Киев – украинский город”.

Между националистами и сторонниками Шария уже произошли небольшие стычки, в ходе которых был распылен слезоточивый газ. На кадрах видно, что участники акции, организованной партией Шария, убегают от националистов.

Непосредственно на месте проведения протестов участников акций разделяют ряды правоохранителей. Националисты бросали яйца в сторонников партии Шария, а также растянули баннер: “Шария под плинтус”.

Стоит отметить, что правоохранители усилили охрану “правительственного квартала” в центре Киева в связи с анонсированными акциями. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

“Сегодня на улице Банковой запланированы массовые мероприятия, участники которых имеют разные политические предпочтения. К охране правопорядка заступили полицейские и нацгвардейцы. Мы не исключаем, что участники могут прибегать к заранее спланированным агрессивным действиям”, – сказано в сообщении.

Полиция обратилась к участникам акций с призывом соблюдать законодательство, действовать в правовом поле и реализовывать свое право на собрания мирным путем.

Представителей СМИ попросили быть осторожными: в случае возникновения опасных ситуаций – обращаться к правоохранителям.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что на дежурство заступили также кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы