Об этом говорится в материале #Букв “Откат или откат? Что будет с медреформой”.
Стоит отметить, что НСЗУ уже является государственным страховщиком – она гарантирует гражданину Украины, который заключил договор с семейным врачом, бесплатные услуги первичного звена – консультация, осмотр, анализы, кардиограмма, вакцинация. А с 1 апреля НСЗУ начинает финансировать гарантированные услуги на втором уровне медпомощи – амбулаторно-поликлинической, стационарной, экстренной, паллиативной и медицинской реабилитации.
Поэтом не совсем понятно, зачем реформировать то, что уже работает? Из-за этого возникли разговоры, что МОЗ якобы намерен ликвидировать НСЗУ. Но премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это “ложь и манипуляция”.
13 марта на заседании Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Емец не смог дать четкого ответа, планируется ли ликвидация НСЗУ.
“С моей точки зрения, страна может легко перейти на государственное страхование, чтобы каждый украинец получил карточку о том, что он имеет обеспечение по налогам”, – добавил он, намекая, что в финансировании здравоохранения должны участвовать благотворительные организации и бизнес.
Министр утверждает, что если финансы будут выделяться на пациента через государственную страховую компанию, то “через месяц плохие больницы отомрут сами”. Хотя это уже предполагает модель финансирования НСЗУ: больше денег получат те больницы, которые оказывают больше услуг.
Что касается восстановления Санэпидслужбы, то, по словам министра, в постулатах новой СЭС исключается инспекция, которая и была источником коррупции в прошлом. СЭС будет действовать по образцу центров контроля и профилактики заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) в США.
Как известно, медицинская реформа, стартовавшая в 2018 году, пока что коснулась только первичной медпомощи. В 2020 году системные изменения должны произойти на уровне поликлиник и больниц по всей стране.
В частности, с 1 апреля, большинство медицинских услуг в Украине будут бесплатными для населения: среди них роды, лечение инсультов и инфарктов. Их должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины.
- Ранее глава отдела коммуникаций Нацслужбы здоровья Украины Татьяна Бойко рассказала, какие медуслуги украинцы будут оплачивать самостоятельно после старта 2-го этапа реформы.
- С 1 апреля 2020 года заработает Программа медицинских гарантий (ПМГ), которая предусматривает возможность для пациентов бесплатно, но по направлению врача, получить ряд специализированных медицинские услуги. #Буквы разбирались, какие медслуги будут гарантированно бесплатными для украинцев.