Глава Министерства охраны здоровья Илья Емец заявил, что его цель превратить Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) в службу, которая будет заниматься медицинским страхованием.

Об этом говорится в материале #Букв “Откат или откат? Что будет с медреформой”.

Стоит отметить, что НСЗУ уже является государственным страховщиком – она ​​гарантирует гражданину Украины, который заключил договор с семейным врачом, бесплатные услуги первичного звена – консультация, осмотр, анализы, кардиограмма, вакцинация. А с 1 апреля НСЗУ начинает финансировать гарантированные услуги на втором уровне медпомощи – амбулаторно-поликлинической, стационарной, экстренной, паллиативной и медицинской реабилитации.

Поэтом не совсем понятно, зачем реформировать то, что уже работает? Из-за этого возникли разговоры, что МОЗ якобы намерен ликвидировать НСЗУ. Но премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это “ложь и манипуляция”.

13 марта на заседании Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Емец не смог дать четкого ответа, планируется ли ликвидация НСЗУ.

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“С моей точки зрения, страна может легко перейти на государственное страхование, чтобы каждый украинец получил карточку о том, что он имеет обеспечение по налогам”, – добавил он, намекая, что в финансировании здравоохранения должны участвовать благотворительные организации и бизнес.

Министр утверждает, что если финансы будут выделяться на пациента через государственную страховую компанию, то “через месяц плохие больницы отомрут сами”. Хотя это уже предполагает модель финансирования НСЗУ: ​​больше денег получат те больницы, которые оказывают больше услуг.

Что касается восстановления Санэпидслужбы, то, по словам министра, в постулатах новой СЭС исключается инспекция, которая и была источником коррупции в прошлом. СЭС будет действовать по образцу центров контроля и профилактики заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) в США.

Как известно, медицинская реформа, стартовавшая в 2018 году, пока что коснулась только первичной медпомощи. В 2020 году системные изменения должны произойти на уровне поликлиник и больниц по всей стране.

В частности, с 1 апреля, большинство медицинских услуг в Украине будут бесплатными для населения: среди них роды, лечение инсультов и инфарктов. Их должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины.