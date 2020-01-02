Забастовка против пенсионной реформы во Франции по продолжительности побила рекорд забастовки 1986-го года.

Об этом сообщает французское издание RFI.

Отмечается, что несмотря на уменьшение количества бастующих в первые дни нового года, во Франции все же продолжаются перебои в работе железнодорожного транспорта.

Забастовка 1986-1987 годов продолжалась 28 дней без перерывов на рождественские праздники. 1 января сегодняшняя забастовка против пенсионной реформы сравнялась с ней по продолжительности, а 2 января побила исторический рекорд.

По информации французского оператора железных дорог, общее количество бастующих сократилось до 7,6% в новом году.

При этом перебои в работе транспорта остаются существенными. В новом году на линиях работали только 20% пригородных электричек, 30% высокоскоростных поездов и 40% региональных поездов.

Напомним, что президент Франции Эммаунель Макрон в новогоднем обращении к народу заявил, что не будет отказываться от пенсионной реформы.