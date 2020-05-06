Латвия, Литва и Эстония с 15 мая откроют свои границы для граждан.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Страны Балтии объявили о создании так называемого “туристического пузыря” в Европейском союзе на фоне ослабления пандемических ограничений.

“Это большой шаг к нормальной жизни”, – написал в Twitter премьер-министр Эстонии Юрий Ратас.

Балтийская зона путешествий станет первой в своем роде в Евросоюзе. В частности, в ЕС продолжают действовать ограничения на въезд для неграждан, и продолжается карантин.

Граждане трех стран будут иметь возможность свободно передвигаться по региону, но любой, въезжающий извне, должен будет самостоятельно изолироваться в течение 14 дней, как заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернелис.

“Мы показали хороший пример, очень четко заявив, что только страны, которые успешно справились с ситуацией, могут открываться”, – сказал он.

По словам Сквернелиса, следующие страны, которые могут присоединиться к инициативе – это Польше и Финляндии.

Напомним, Европейская комиссия рекомендовала скоординированно отменять внутренний пограничный контроль между всеми государствами-членами.