Министерство иностранных дел Украины провело мониторинг планов зарубежных стран по возобновлению регулярного авиасообщения.

Об этом сообщает “Украэрорух”.

Некоторые страны во время пандемии коронавируса не вводили запреты на международное авиасообщение. Это, в частности, Беларусь, Великобритания, Иран, Ирландия, Корея, Мексика, Германия, Нидерланды и Чехия (но аэропорт в Праге не работает). Национальный Катарский авиаперевозчик Qatar Airways остается одной из немногих авиакомпаний мира, которая регулярно осуществляет коммерческие пассажирские и грузовые перевозки в ряд стран Западной Европы, Азии и в Австралию.

В ближайшее время международное авиасообщение планируют запустить ряд стран.

В частности, Австрия, Румыния, Азербайджан, Словакия, Греция, Грузия имеют ограничения на перелеты до конца мая.

В начале июня международные авиаперевозки планирует возобновить Турция.

В Эстонии ограничения будут действовать до 7 июня.

Болгария, Индонезия Исландия, Кипр, Коста-Рика, Люксембург, Македония, Португалия, Египет, Израиль откроют свои воздушные ворота не ранее чем 15 июня.

До конца июня границы Кубы, Таиланда и Молдовы будут закрыты. А с июля можно будет улететь в Доминиканскую Республику и Армению.

Некоторые страны закрывали международное авиасообщение частично, в частности с определенными ограничениями въезда или выезда иностранцев. Например, Бельгия, Мальдивы, Норвегия, Япония, США и Хорватия.

Авиасообщение со странами, где сложная эпидемиологическая ситуация, закрыла Дания. Ограничения по цели поездки и категорий лиц ввела Испания. Ослабление ограничений на осуществление путешествий ожидается с 22 июня.

Италия определила исчерпывающий перечень аэропортов, имеющих право обслуживать рейсы в условиях карантина, в частности в Болонье, Милане, Риме и Турине.

В Канаде международные авиарейсы осуществляются только в 4 аэропорта страны (Ванкувер, Калгари, Монреаль, Торонто).

Восстановление международных рейсов с Китаем зависит от планов конкретной авиакомпании и текущего состояния карантинных мероприятий в стране назначения. Финляндия пока позволяет осуществлять ограниченное количество авиарейсов. В Словении открыты для международного сообщения три аэропорта в Любляне, Мариборе и Портороже.

Также во многих странах еще нет официальной информации относительно дат восстановления международных перелетов.