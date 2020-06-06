Страны ОПЕК+ (Организация стран – экспортеров нефти) договорились о продлении действия текущих параметров соглашения по сокращению добычи нефти еще на месяц, то есть до конца июля.

Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

“Страны ОПЕК+ согласились продолжать политику сокращения собственной добычи на месяц, согласовав более жесткие меры, с целью гарантировать, что члены организации не нарушают свои обязательства по объемам добычи”, – говорится в сообщении.

Ранее возникла проблема с Нигерией и Ираком, которые не выполняли то, о чем было договорено ранее.

В переговорах, кроме основных стран ОПЕК (их более 20), также участвовали Ирак и Нигерия. Они пообещали, что будут в полной мере выполнить свои обязательства по ограничениям. Также стороны договорились о сокращении дополнительной добычи нефти с июля по сентябрь. Это позволит компенсировать несоблюдение квот в мае и июне.

Ранее сообщалось, что на фоне конфликта между нефтедобывающими странами и распространения эпидемии нового атипичного коронавируса стоимость нефти может дешеветь и далее.