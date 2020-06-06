Об этом сообщает Bloomberg.
Речь идет о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.
“Страны ОПЕК+ согласились продолжать политику сокращения собственной добычи на месяц, согласовав более жесткие меры, с целью гарантировать, что члены организации не нарушают свои обязательства по объемам добычи”, – говорится в сообщении.
Ранее возникла проблема с Нигерией и Ираком, которые не выполняли то, о чем было договорено ранее.
В переговорах, кроме основных стран ОПЕК (их более 20), также участвовали Ирак и Нигерия. Они пообещали, что будут в полной мере выполнить свои обязательства по ограничениям. Также стороны договорились о сокращении дополнительной добычи нефти с июля по сентябрь. Это позволит компенсировать несоблюдение квот в мае и июне.
Ранее сообщалось, что на фоне конфликта между нефтедобывающими странами и распространения эпидемии нового атипичного коронавируса стоимость нефти может дешеветь и далее.
- Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть упали на 31 % – это худший показатель с 1991 года.
- Вслед за падением цен на нефть падают европейские фондовые индексы.
- В Международном энергетическом агентстве считают, что из-за коронавируса упадет и спрос на нефть.