Страны Ближнего Востока, которые входя в Совет сотрудничества государств Персидского залива – Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты – используют инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает американская медиакомпания CNBC.

Правительства стран Совета государств Персидского залива, в который входят Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты — приняли одни из самых строгих в мире мер, включая приостановку пассажирских рейсов и введение комендантского часа для граждан, для борьбы с эпидемией COVID-19.

Между тем, помимо предпринятых ограничений все чаще используются технологии, чтобы обеспечить ограничение движения и социальное дистанцирование с использованием камер контроля скорости, беспилотных летательных аппаратов и роботов. Отслеживая контактов, основываясь на данных о местоположении, правительства контролируют тех, у кого выявили инфекцию.

В частности, в Бахрейне используется приложение “BeAware”, которое позволяет жителям близость с инфицированными людьми. Приложение использует данные о местоположении.

“Регистрация BeAware является обязательной для тех, кто находится на карантине, в то время как некарантинные случаи могут не регистрироваться”, – сказал CNBC Мохаммед Али Аль Каед, исполнительный директор Управления информации и электронного правительства в Бахрейне.

В Бахрейне насчитывается 1671 случаев, согласно данным Хопкинса.

ИИ используется и в других странах Ближнего Востока. Соучредитель компании MD Danube Online Маджед М. Аль Тахан рассказал CNBC, что сеть гипермаркетов и супермаркетов в Саудовской Аравии использует AI для минимизации времени доставки во время карантина. Кроме того, в Саудовская Аравия продлен комендантский час на неопределенное время и страна остается в полной изоляции.

В Саудовской Аравии насчитывается наибольшее число случаев в регионе – 5862.

Представитель правительства Катара по связям с общественностью сообщил CNBC, что Катарский научно-исследовательским институт компьютерных технологий совместно с правительством работает над приложением для диагностического мониторинга. Приложение подключат к базе данных министерства здравоохранения, оно будет использовать вычислительные и геолокационные службы для диагностики и отслеживания случаев заражения COVID-19.

В Катаре на сегодня зарегистрировано 3711 случай COVID-19.

В Объединенных Арабских Эмиратах правительство использует ИИ, чтобы ограничить перемещение жителей Дубая, наиболее густонаселенного эмирата ОАЭ, в котором проживает 3,3 миллиона человек. Полиция Дубая проверяет таким образом разрешения у тех, кто вышел из дома. Полиция Дубая использует программу под названием «Oyoon», которая через сеть городских камер использует распознавание лиц, голоса и номерных знаков. Информация подается через большую базу данных. Компьютер через программу анализирует перекрестные ссылки и анализирует данные, и определяет, занят ли резидент работой в жизненно важном секторе или имеет действующее разрешение, чтобы выйти из дома.

По данным Хопкинса, в Объединенных Арабских Эмиратах зарегистрировано 5 365 случаев коронавируса.

Отмечается, что технологии искусственного интеллекта, в частности, обработка большого количества данных также используется в Гонконге, Китае и Сингапуре.

Напомним, по данным Университета Джона Хопкинса, число заражений COVID-19 достигло 2 миллионов человек по всему миру.