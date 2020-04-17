Сегодня, 17 апреля, христиане восточного обряда вспоминают о страданиях Иисуса Христа на Голгофе. Этот день называют Страстной пятницей.

#Буквы собрали интересные факты об этом дне, а также о других праздниках и событиях этого дня.

В этот день, помимо Страстной пятницы, в Украине отмечают профессиональный праздник работников пожарной охраны, а также Всемирный день гемофилии и не только.

Страстная пятница: библейская история

Согласно библейской истории, в этот день Христу пришлось пройти путь от молитвы с кровью и потом в Гефсимании и предательства ученика Иуды, до страдания на кресте и издевательств римских воинов. Когда Иисус после тайной вечери, о которой христиане размышляют и вспоминают в Чистый четверг, отправился с учениками в сад Гефсимании, то молил Отца, чтобы тот смягчил страдания, предначертанные для него. но, впрочем, Христос твердил: “Но не моя воля, но Твоя да будет!”

Когда близился рассвет, в саду появился 12-й ученик Иисуса – Иуда. Он пришел не один, а в окружении книжников и воинов. Они сковали Христа цепями и повели в синедрион, судилище для тех, кто преступает закон Моисея. Там у Христа спрашивали – богохульствовал ли он, обещал ли разрушить и отстроить храм Соломона и так далее. Но священники не хотели самостоятельно решать судьбу Иисуса, потому повели его на суд к Ироду, наместнику Иудеи.

Тот также отказался озвучивать окончательный вердикт и отправил Иисуса к римскому управителю в этой земле – Понтию Пилату. На суде у Пилата Христа признали невиновным, но толпа требовала распять. Пилат умыл руки, что было символом того, что он не берет на себя ответственность за произошедшее. Христа предали на распятие вместе с двумя другими разбойниками, тогда как Варавву, истинного бунтаря, отпустили по требованию народа.

Перед тем как Иисусу отдали деревянный крест, чтоб тот самостоятельно нес его на место распятия, римские воины жестоко избили его по приказу Пилата. Также ему не голову надели терновый венец, а на тело – багряницу, как признак власти.

На Голгофе Христа прибили гвоздями, а не примотали к дереву веревками, как это обычно происходило. Над его головой была табличка, на которой тремя языками было написано: “Иисус Христос, царь Иудейский”.

Спустя несколько часов Христос умер на кресте. Чтобы убедиться в его смерти, воины пробили кожу под ребром – оттуда брызнули кровь и вода.

Благодаря прошению одного из последователей Христа, его тело сняли со креста и похоронили не в общей с разбойниками могиле, а в отдельном гробу, который ранее приготовил некий Иосиф из Аримафеи.

Учитывая библейский контекст, Страстная пятница – самый скорбный день в православном календаре.

Традиции Страстной пятницы

Своей мученической смертью на Голгофе Иисус Христос принес жертву, искупив грехи всего человечества. Его страдания указывают на то, что благодаря одной мучительной смерти другие грешники имеют право на вечную жизнь и прощению проступков, какие бы они не совершили. Это напоминание о том, что Бог отдал самое ценное, своего единственного Сына, чтобы спасти от мучительной смерти и вечных страданий людей, которых сотворил и безгранично любит.

Христиане в Страстную пятницу блюдут самый строгий пост, приступая к трапезе лишь после выноса в храм плащаницы, а также не готовят пищу, не занимаются домашними делами. Этот день является днем воспоминания крестной смерти Иисуса Христа, снятия с креста Его тела и погребения. В храмах службы проводятся по-особому, в частности, не служится литургия, что подчеркивает исключительность этого дня. В условиях общенационального карантина украинцам настоятельно рекомендуется не приходить в этот день в храм ради массового богослужения.

Традиционно, священники во время богослужения, выносят Плащаницу – на которой погребенный Иисус Христос отображен в полный рост. Плащаницу выносят из алтаря ровно в три часа дня и устанавливают в центре храма на возвышении, украшенном цветами и умащенном благовониями. Вторая служба проходит вечером, во время которой верующие стоят со свечами в руках, а Плащаницу обносят вокруг храма.

Страстная пятница: что можно и нельзя делать

В этот день строго запрещается работать. Запрещается стирать, убирать, шить, резать – для наведения порядка отведен Чистый четверг. Все важные задачи стоит отложить на другой день. Нельзя даже работать в саду, огороде, копать, сажать растения.

Согласно народным поверьям, в этот нельзя стричь волосы, делать маникюр и заниматься другими косметическими процедурами. Известно также, что тот, кто в Великую пятницу выпьет спиртного, на всю жизнь пристрастится к алкоголю.

Также в народе утверждают, что человек, который радуется в Страстную пятницу, по поверью, обязательно проплачет весь следующий год.

Когда украинцы могли посещать праздничные богослужения в этот день, им рекомендовали приносить домой двенадцать зажженных свечей. Считалось, что если они полностью догорят, то это принесет в дом удачу, радость и финансовое благополучие.

Приметы в Страстную пятницу, 17 апреля

Ольха вся усыпана сережками – ждите богатого урожая овса.

Ветер дует с северной стороны – ждите дождей.

Если ветер дует с юга, то хорошо яровые расти будут.

Много сережек на ольхе – к урожаю овса, много шишек – ячмень уродится.

Если береза раньше ольхи лист распустит, то лето будет сухое; если ольха наперед – дождливое.

Сверчок сверчит – пора пахать рожь.

Дым из трубы поднимается ровно вверх – скоро будет тепло.

Если ветра нет, а сквозь облака видно синий небосвод, то скоро начнется ливень.

Если утром идет дождь, то лето будет ненастным, а если весь день стоит ясная погода, то и лето будет таким же ясным и солнечным.

Солнце весь день яркое – долгое время будет стоять теплая погода.

Если клен и береза выделяют сок, то вскоре станет совсем жарко.

Золотисто-розовый восход – символ хорошей погоды.

Другие праздники 17 апреля

Сегодня также празднуют День пожарной охраны Украины. В этот день отмечают заслуги сотрудников пожарной охраны, отличившихся при ликвидации пожаров, последствий стихийных бедствий или техногенных катастроф.

Также сегодня Всемирный день гемофилии. Общая цель проводимых мероприятий состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать все возможное для улучшения качества медицинской помощи, которую оказывают больным этим неизлечимым генетическим заболеванием.

В Сирии сегодня День независимости, а в Японии – День защиты детей.

В мире отмечают еще и Международный день кофе.

Именинники 17 апреля

17 апреля 2020 года отмечается день Иосифа Певца. Певцом его прозвали в народе, потому что в этот день начинал петь сверчок и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы увидеть поющих птиц, которых считали борцами со злом и защитниками от плохого. Также говорили, что с их прилетом окончательно устанавливается летняя погода.

Также в этот день именины у Никиты, Георгия, Иосифа, Якова, Вениамина, Ивана, Иосифа, Марии, Никифора, Николая, Феодора, Фомы.

Из знаменитых людей в этот день родились:

1820 – Александр Картрайт, американский спортивный деятель, создатель правил бейсбола.

1837 – Джон Пирпонт Морган, американский финансист, промышленник, создатель компании General Electric.

1946 – Георг Келер, немецкий иммунолог, лауреат Нобелевской премии (1984).

1948 – Ян Хаммер, чешско-американский джазовый музыкант.

1961 – Игорь Тихомиров, музыкант, основатель группы “Джунгли”, бас-гитарист группы “Кино”, звукорежиссер “ДДТ”.

1974 – Виктория Бекхэм, английская певица, дизайнер.

1977 – Анастасия Макаревич, участница группы “Лицей”.

17 апреля: этот день в истории