Стратегические коммуникации: Офис Зеленского ищет руководителя экспертной группы

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.
“Мы ищем человека, который обеспечит формирование государственной информационной политики и наладит эффективную и прозрачную коммуникацию Офиса Президента Украины”, – говорится в сообщении.
Претенденты на должность должны соответствовать установленным требованиям:
- высшее образование – степень не ниже магистра;
- общий стаж работы – не менее двух лет;
- свободно владеть государственным языком;
- иметь опыт работы на должностях государственной службы категории “Б” или “В” или опыт службы в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности.
Отмечается, что руководитель, с двухлетним общем стажем работы (согласно требований ОПУ) будет координировать работу экспертов, определять их функции и задачи; обеспечивать взаимодействие с подразделениями органов государственной власти, компетенция которых распространяется на издательскую, информационную сферы, обеспечивать связи с общественностью и взаимодействие со средствами массовой информации, а также с неправительственными организациями медиа-сферы; обеспечивать оперативное проведение экспресс-анализа проектов нормативно-правовых актов по вопросам государственной информационной политики; готовить предложения по совершенствованию законодательства по вопросам государственной информационной политики; обеспечивать участие экспертной группы в разработке проектов нормативно-правовых актов по вопросам государственной информационной политики и в проведении экспертизы принятых Верховной Радой Украины законов, поступивших на подпись Президенту Украины;
рассматривать обращения от органов власти, общественных объединений, средств массовой информации, предприятий, учреждений, организаций и граждан и готовить предложения по реагированию на них в пределах компетенции Директората по вопросам информационной политики.
Объявление о вакансии было опубликовано 8 января, а 9 января – закончился прием заявок. Сам конкурс претендентов на должность состоится 14 января.
Ранее глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что команде Президента Владимира Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.
Он также обвинил СМИ в коррумпированности и заявил, что украинская журналистика нуждается в очищении.
- Глава Офиса Президента Андрей Богдан рассказал, что он шепчет на ухо Президенту Владимиру Зеленскому.