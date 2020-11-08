Стратегия экономического развития подконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса будет внесена на рассмотрение Верховной Рады Украины весной следующего года.

Об этом проинформировал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время инспекции на КПВВ в Счастье.

“Продолжается работа над Стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, подконтрольных правительству территорий. Сама стратегия будет внесена на рассмотрение Верховной Рады уже весной вместе со всеми сопутствующими актами, которые обеспечат ее реализацию”, – подчеркнул Резников.

Он уточнил, что стратегия будет концентрироваться прежде всего на потребностях людей и территориальных общин, в которых они живут. Документ будет включать развитие областей тремя путями:

• путем создания условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций;

• финансирования развития за счет государственного бюджета;

• финансирования за счет международных доноров и организаций.

По словам Резникова, стратегия будет ориентирована на создание комфортных условий для населения и увеличение рабочих мест.

Логика документа – создать привлекательные условия для бизнеса, который за счет уплаты налогов обеспечит устойчивое развитие общин.