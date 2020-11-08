Об этом проинформировал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время инспекции на КПВВ в Счастье.
“Продолжается работа над Стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, подконтрольных правительству территорий. Сама стратегия будет внесена на рассмотрение Верховной Рады уже весной вместе со всеми сопутствующими актами, которые обеспечат ее реализацию”, – подчеркнул Резников.
Он уточнил, что стратегия будет концентрироваться прежде всего на потребностях людей и территориальных общин, в которых они живут. Документ будет включать развитие областей тремя путями:
• путем создания условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций;
• финансирования развития за счет государственного бюджета;
• финансирования за счет международных доноров и организаций.
По словам Резникова, стратегия будет ориентирована на создание комфортных условий для населения и увеличение рабочих мест.
Логика документа – создать привлекательные условия для бизнеса, который за счет уплаты налогов обеспечит устойчивое развитие общин.
- 5 ноября стало известно, что украинская сторона подготовила “План совместных шагов” для Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Он содержит предложение о полном прекращении вооруженного конфликта и демилитаризации оккупированных территорий Донбасса в начале 2021 года, чтобы провести там местные выборы 31 марта 2021 года.
- Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий активно работает над созданием законопроекта о переходном периоде на Донбассе после его деоккупации. В частности, этот законопроект предусматривает переходную судебную систему.
- В Украине планируют создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, а и в западном регионе.