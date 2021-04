Об этом сообщает The New York Times.

Стрелявший работал на мебельной фабрике Kent Moore Cabinets. По какой причине он открыл огонь – неизвестно. Сегодня ему предъявят обвинения.

В полиции города сообщили, что стрелял 27-летний Ларри Боллин. Его обвиняют в убийстве. Он задержан с правом внесения залога в размере 1 миллион долларов.

Here is the booking photo of Larry Bollin, 27 year old from Grimes County. Charged with Murder and being held on $1,000,000 bond. More charges may possibly be filed tomorrow. pic.twitter.com/kKQPspEPGQ

— Bryan Police Department (@BryanPolice) April 9, 2021