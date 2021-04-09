8 апреля в американском штате Техас произошла стрельба в помещении мебельной фабрики. Злоумышленник убил 40-летнего мужчина и ранил еще четыре человека. Позже его задержали и арестовали.

Об этом сообщает The New York Times.

Стрелявший работал на мебельной фабрике Kent Moore Cabinets. По какой причине он открыл огонь – неизвестно. Сегодня ему предъявят обвинения.

В полиции города сообщили, что стрелял 27-летний Ларри Боллин. Его обвиняют в убийстве. Он задержан с правом внесения залога в размере 1 миллион долларов.

Here is the booking photo of Larry Bollin, 27 year old from Grimes County. Charged with Murder and being held on $1,000,000 bond. More charges may possibly be filed tomorrow. pic.twitter.com/kKQPspEPGQ — Bryan Police Department (@BryanPolice) April 9, 2021

Он убил 40-летнего сотрудника фабрики.

Двоих пострадавших уже выписали из больницы. Один находится под наблюдением врачей. Еще один – в стабильном тяжелом состоянии.

Trooper Tovar remains in serious but stable condition @StJoseph_Health. He is currently receiving outstanding care, surrounded by his family and friends while his fellow troopers hold watch. pic.twitter.com/19QrGw7KSV — Texas DPS (@TxDPS) April 9, 2021

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что”штат окажет любую помощь, необходимую для судебного преследования подозреваемого”.

Злоумышленник мог ранить или убить гораздо больше людей, так как в это время на фабрике было много людей.

К слову, стрельба на фабрике произошла буквально несколько часов спустя после того, как президент США Джо Байден назвал подобные действия в стране “эпидемией” и сообщил о введении ограничений на использование огнестрельного оружия американцами.

Напомним, 16 марта в американской Атланте и пригороде произошли три вооруженных конфликта, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек. Подозреваемого задержали.