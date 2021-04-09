Об этом сообщает The New York Times.

Стрелявший работал на мебельной фабрике Kent Moore Cabinets. По какой причине он открыл огонь – неизвестно. Сегодня ему предъявят обвинения.

В полиции города сообщили, что стрелял 27-летний Ларри Боллин. Его обвиняют в убийстве. Он задержан с правом внесения залога в размере 1 миллион долларов.

Он убил 40-летнего сотрудника фабрики.

Двоих пострадавших уже выписали из больницы. Один находится под наблюдением врачей. Еще один – в стабильном тяжелом состоянии.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что”штат окажет любую помощь, необходимую для судебного преследования подозреваемого”.

Злоумышленник мог ранить или убить гораздо больше людей, так как в это время на фабрике было много людей.

К слову, стрельба на фабрике произошла буквально несколько часов спустя после того, как президент США Джо Байден назвал подобные действия в стране “эпидемией” и сообщил о введении ограничений на использование огнестрельного оружия американцами.

Напомним, 16 марта в американской Атланте и пригороде произошли три вооруженных конфликта, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек. Подозреваемого задержали.

  • По данным правоохранителей, четыре человека были убиты, один ранен в массажном салоне Young в пригороде Атланты. Позже стало известно о нападении на еще два аналогичных заведения – Gold Massage Spa и Aroma Therapy Spa. В Gold Spa погибли три женщины, в Aroma Spa – еще одна женщина.
  • 21-летний американец из Атланты (штат Джорджия) Роберт Аарон Лонг, убивший шестерых азиатских женщин, действовал, возможно, не из-за расовой ненависти. Парень лечился от сексуальной адикции.
  • В минувшие выходные по всей территории США прошли массовые демонстрации и пикеты в ответ на стрельбу в спа-центре в столичном районе Атланты в Джорджии. Тогда 21-летний американец Роберт Аарон Лонг убил шестерых женщин азиатского происхождения.