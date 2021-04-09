Об этом сообщает The New York Times.
Стрелявший работал на мебельной фабрике Kent Moore Cabinets. По какой причине он открыл огонь – неизвестно. Сегодня ему предъявят обвинения.
В полиции города сообщили, что стрелял 27-летний Ларри Боллин. Его обвиняют в убийстве. Он задержан с правом внесения залога в размере 1 миллион долларов.
Here is the booking photo of Larry Bollin, 27 year old from Grimes County. Charged with Murder and being held on $1,000,000 bond. More charges may possibly be filed tomorrow. pic.twitter.com/kKQPspEPGQ
— Bryan Police Department (@BryanPolice) April 9, 2021
Он убил 40-летнего сотрудника фабрики.
Двоих пострадавших уже выписали из больницы. Один находится под наблюдением врачей. Еще один – в стабильном тяжелом состоянии.
Trooper Tovar remains in serious but stable condition @StJoseph_Health. He is currently receiving outstanding care, surrounded by his family and friends while his fellow troopers hold watch. pic.twitter.com/19QrGw7KSV
— Texas DPS (@TxDPS) April 9, 2021
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что”штат окажет любую помощь, необходимую для судебного преследования подозреваемого”.
Statement on shooting in Bryan: https://t.co/7xnF0sNMx1 https://t.co/tJLFl93A0r
— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) April 8, 2021
Злоумышленник мог ранить или убить гораздо больше людей, так как в это время на фабрике было много людей.
К слову, стрельба на фабрике произошла буквально несколько часов спустя после того, как президент США Джо Байден назвал подобные действия в стране “эпидемией” и сообщил о введении ограничений на использование огнестрельного оружия американцами.
Напомним, 16 марта в американской Атланте и пригороде произошли три вооруженных конфликта, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек. Подозреваемого задержали.
- По данным правоохранителей, четыре человека были убиты, один ранен в массажном салоне Young в пригороде Атланты. Позже стало известно о нападении на еще два аналогичных заведения – Gold Massage Spa и Aroma Therapy Spa. В Gold Spa погибли три женщины, в Aroma Spa – еще одна женщина.
- 21-летний американец из Атланты (штат Джорджия) Роберт Аарон Лонг, убивший шестерых азиатских женщин, действовал, возможно, не из-за расовой ненависти. Парень лечился от сексуальной адикции.
- В минувшие выходные по всей территории США прошли массовые демонстрации и пикеты в ответ на стрельбу в спа-центре в столичном районе Атланты в Джорджии. Тогда 21-летний американец Роберт Аарон Лонг убил шестерых женщин азиатского происхождения.