Правоохранители сообщили детали инцидента со стрельбой на трассе Киев-Харьков, во время которого пострадали активисты ОО "За життя". Действия злоумышленников квалифицировали как покушение на убийство.

Об этом сообщают #Букви.

Как сообщалось ранее, 27 августа на трассе Киев-Харьков возле города Люботин в Харьковской области неизвестные напали на автобус, перевозивший представителей общественной организации “За життя”.

Автобус догнали несколько автомобилей, остановили его путем блокировки движения, повредили, разбив стекло и совершив выстрелы из пистолета с резиновыми пулями.

Сначала сообщалось, что во время инцидента два человека получили ранения. По уточненной информации полиции, в результате происшествия четверо пассажиров автобуса были доставлены в больницу. Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие — различные ранения от резиновых пуль. Прокуратура сообщает об огнестрельных ранениях конечностей и ушибах.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция задержала сторонников различных политических сил, которые устроили стрельбу на трассе Киев-Харьков.

По данным прокуратуры, автомобили, на которых двигались нападающие, обнаружили на АЗС вблизи места Красноград — это почти в 100 км от места происшествия.

Всего было задержано 14 человек. Детали о них пока неизвестны.

Действия злоумышленников сначала были квалифицированы правоохранителями как хулиганство, грубое нарушение общественного порядка с применением оружия — ч. 4 ст. 296 УК.

Впоследствии была дана дополнительная квалификация — по ч. 15 п. 1,7,12 ч. 2 ст. 115 УК (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц).