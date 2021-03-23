Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
Стрельба произошла в понедельник вечером в магазине King Soopers. В результате стрельбы погибли 10 человек. Возраст умерших – от 20 до 65 лет. Среди погибших – 51-летний Эрик Талли, работавший в полиции города 11 лет. У него остались семь детей.
Список погибших:
- Денни Стронг, 20 лет;
- Невен Станишич, 23 года;
- Рикки Олдс, 25 лет;
- Тралон Бартковяк, 49 лет;
- Фонтейн Сюзанна, 59 лет;
- Тери Лейкер, 51 год;
- Эрик Талли, 51 год;
- Кевин Махони, 61 год;
- Линн Мюррей, 62 года;
- Джоди Уотерс, 65 лет.
Подозреваемый проживает в городе Арвада (штат Колорадо). Во время перестрелки с полицией его ранили в ногу. Сейчас он в больнице в стабильном состоянии.
Каким был мотив стрелявшего – в полиции не сообщают. Известно лишь, что он действовал в одиночку.
“На данном этапе преждевременно делать какие-либо выводы”, – сказал Майкл Шнайдер, агент, возглавляющий полевой офис ФБР в Денвере.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что новый эпизод стрельбы стал “очередным подтверждением необходимости ужесточения контроля над оборотом оружия”. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Конгресса.
Президент США Джо Байден выступит с кратким заявление относительно массовой стрельбе в Колорадо. В память о 10 погибших будут приспущены все флаги.
Окружной прокурор округа Боулдер Майкл Догерти пообещал лично проверить, “что убийца будет привлечен к абсолютной и полной ответственности за то, что он сделал”.
Сегодня к вечеру преступник должны доставить в тюрьму округа Боулдер из местной больницы.
За последнюю неделю произошло как минимум семь массовых расстрелов – включая три инцидента только в субботу.
Атланта, 16 марта: погибли восемь человек – в том числе шесть женщин азиатского происхождения.
Стоктон, Калифорния, 17 марта: пять человек, которые готовили панихиду в Стоктоне, в Центральной долине Калифорнии, были ранены в результате выстрелов из проезжающего мимо автомобиля. Ни у кого не было опасных для жизни травм.
Грешем, штат Орегон, 18 марта: четверо пострадавших были доставлены в больницу после стрельбы в городе к востоку от Портленда.
Хьюстон, 20 марта: в результате беспорядков в клубе были ранены пять человек. Один из них был в критическом состоянии после ранения в шею, состояние остальных – стабильное.
Даллас, 20 марта: восемь человек были застрелены неизвестным нападавшим, один из которых, по данным полиции, погиб.
Филадельфия, 20 марта: один человек был убит и еще пятеро получили ранения во время стрельбы на незаконной вечеринке.
Боулдер, Колорадо, 22 марта: по данным полиции, десять человек, в том числе офицер полиции, были убиты в результате стрельбы в супермаркете King Soopers.
Несмотря на то, что некоторые официальные данные о насилии с применением огнестрельного оружия широко доступны, у федерального правительства США нет централизованной системы или базы данных для отслеживания массовых расстрелов по всей стране.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, который отслеживает некоторые данные о насилии с применением огнестрельного оружия, в 2019 году в результате инцидентов с применением огнестрельного оружия погибло около 40 000 человек.
Напомним, 16 марта в американской Атланте и пригороде произошли три вооруженных конфликта, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек. Подозреваемого задержали.
- По данным правоохранителей, четыре человека были убиты, один ранен в массажном салоне Young в пригороде Атланты. Позже стало известно о нападении на еще два аналогичных заведения – Gold Massage Spa и Aroma Therapy Spa. В Gold Spa погибли три женщины, в Aroma Spa – еще одна женщина.
- 21-летний американец из Атланты (штат Джорджия) Роберт Аарон Лонг, убивший шестерых азиатских женщин, действовал, возможно, не из-за расовой ненависти. Парень лечился от сексуальной адикции.
- В минувшие выходные по всей территории США прошли массовые демонстрации и пикеты в ответ на стрельбу в спа-центре в столичном районе Атланты в Джорджии. Тогда 21-летний американец Роберт Аарон Лонг убил шестерых женщин азиатского происхождения.