Полиция штата Колорадо готовится предъявить обвинения в убийстве десятерых человек 21-летнему Ахмаду Аливи Алиссу. Он устроил массовую стрельбу в продуктовом магазине города Боулдер. Мотивы его поступка пока не установлены.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Стрельба произошла в понедельник вечером в магазине King Soopers. В результате стрельбы погибли 10 человек. Возраст умерших – от 20 до 65 лет. Среди погибших – 51-летний Эрик Талли, работавший в полиции города 11 лет. У него остались семь детей.

Список погибших:

Денни Стронг, 20 лет;

Невен Станишич, 23 года;

Рикки Олдс, 25 лет;

Тралон Бартковяк, 49 лет;

Фонтейн Сюзанна, 59 лет;

Тери Лейкер, 51 год;

Эрик Талли, 51 год;

Кевин Махони, 61 год;

Линн Мюррей, 62 года;

Джоди Уотерс, 65 лет.

Подозреваемый проживает в городе Арвада (штат Колорадо). Во время перестрелки с полицией его ранили в ногу. Сейчас он в больнице в стабильном состоянии.

Каким был мотив стрелявшего – в полиции не сообщают. Известно лишь, что он действовал в одиночку.

“На данном этапе преждевременно делать какие-либо выводы”, – сказал Майкл Шнайдер, агент, возглавляющий полевой офис ФБР в Денвере.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что новый эпизод стрельбы стал “очередным подтверждением необходимости ужесточения контроля над оборотом оружия”. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Конгресса.

Президент США Джо Байден выступит с кратким заявление относительно массовой стрельбе в Колорадо. В память о 10 погибших будут приспущены все флаги.

Окружной прокурор округа Боулдер Майкл Догерти пообещал лично проверить, “что убийца будет привлечен к абсолютной и полной ответственности за то, что он сделал”.

Сегодня к вечеру преступник должны доставить ​​в тюрьму округа Боулдер из местной больницы.

За последнюю неделю произошло как минимум семь массовых расстрелов – включая три инцидента только в субботу.

Атланта, 16 марта: погибли восемь человек – в том числе шесть женщин азиатского происхождения.

Стоктон, Калифорния, 17 марта: пять человек, которые готовили панихиду в Стоктоне, в Центральной долине Калифорнии, были ранены в результате выстрелов из проезжающего мимо автомобиля. Ни у кого не было опасных для жизни травм.

Грешем, штат Орегон, 18 марта: четверо пострадавших были доставлены в больницу после стрельбы в городе к востоку от Портленда.

Хьюстон, 20 марта: в результате беспорядков в клубе были ранены пять человек. Один из них был в критическом состоянии после ранения в шею, состояние остальных – стабильное.

Даллас, 20 марта: восемь человек были застрелены неизвестным нападавшим, один из которых, по данным полиции, погиб.

Филадельфия, 20 марта: один человек был убит и еще пятеро получили ранения во время стрельбы на незаконной вечеринке.

Боулдер, Колорадо, 22 марта: по данным полиции, десять человек, в том числе офицер полиции, были убиты в результате стрельбы в супермаркете King Soopers.

Несмотря на то, что некоторые официальные данные о насилии с применением огнестрельного оружия широко доступны, у федерального правительства США нет централизованной системы или базы данных для отслеживания массовых расстрелов по всей стране.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, который отслеживает некоторые данные о насилии с применением огнестрельного оружия, в 2019 году в результате инцидентов с применением огнестрельного оружия погибло около 40 000 человек.

Напомним, 16 марта в американской Атланте и пригороде произошли три вооруженных конфликта, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек. Подозреваемого задержали.