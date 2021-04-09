Covid-19 Украина

обновлено 09.04.2021 в 20:01

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Стрельба в поезде «Константиновка — Киев»: офицеров Госспецсвязи арестовали

Офицерам Государственной службы специальной связи и защиты информации, которые устроили стрельбу в поезде "Константиновка-Киев", назначили содержание под стражей и арест на гауптвахте.

Пятница, 9 апреля 2021, 20:11

Об этом информирует Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Как сообщалось ранее, 6 апреля в вагоне поезда “Киев — Константиновка” двое военнослужащих открыли огонь из табельного оружия. Никто не пострадал, но поезд задержался. Приказом от 6 апреля указанных военнослужащих уволили.

Рассмотрев материалы специализированной прокуратуры, суд признал одного из офицеров виновным в таких админнарушениях:

  • ч. 2 ст. 172-15 (халатное отношение к военной службе при исполнении служебных обязанностей по доставке корреспонденции в установленные сроки, совершенное в условиях особого периода);
  • ч. 2 ст. 172-16 (бездействие военного должностного лица, а именно непринятие мер по пресечению уголовного правонарушения, совершаемого подчиненным, совершенное в условиях особого периода);
  • ч. 3 ст. 172-20 (распитие алкогольных напитков и непринятие мер для отстранения от обязанностей военной службы лица, находящегося в нетрезвом состоянии, в условиях особого периода) КУоАП.

На офицера наложено административное взыскание в виде 20 суток ареста на гауптвахте.

Другого офицера взяли под стражу на 60 дней. Ему объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 4 ст. 296 (хулиганство);
  • ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Следствие по факту совершения офицером спецсвязи стрельбы в электропоезде продолжается.

  • Ранее сообщалось, что “Укрзализныця” отстранила от исполнения должностных обязанностей ряд руководителей Приднепровской железной дороги, служебная халатность которых вероятно привела к схождению с рельсов шести вагонов поезда “Интерсити +” сообщением “Киев — Запорожье”.
Теги: потяг, Держспецзв'язок, потяг, стрельба

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