Стрельба в поезде «Константиновка — Киев»: офицеров Госспецсвязи арестовали

Офицерам Государственной службы специальной связи и защиты информации, которые устроили стрельбу в поезде "Константиновка-Киев", назначили содержание под стражей и арест на гауптвахте.

Об этом информирует Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Как сообщалось ранее, 6 апреля в вагоне поезда “Киев — Константиновка” двое военнослужащих открыли огонь из табельного оружия. Никто не пострадал, но поезд задержался. Приказом от 6 апреля указанных военнослужащих уволили.

Рассмотрев материалы специализированной прокуратуры, суд признал одного из офицеров виновным в таких админнарушениях:

ч. 2 ст. 172-15 (халатное отношение к военной службе при исполнении служебных обязанностей по доставке корреспонденции в установленные сроки, совершенное в условиях особого периода);

ч. 2 ст. 172-16 (бездействие военного должностного лица, а именно непринятие мер по пресечению уголовного правонарушения, совершаемого подчиненным, совершенное в условиях особого периода);

ч. 3 ст. 172-20 (распитие алкогольных напитков и непринятие мер для отстранения от обязанностей военной службы лица, находящегося в нетрезвом состоянии, в условиях особого периода) КУоАП.

На офицера наложено административное взыскание в виде 20 суток ареста на гауптвахте.

Другого офицера взяли под стражу на 60 дней. Ему объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 4 ст. 296 (хулиганство);

ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Следствие по факту совершения офицером спецсвязи стрельбы в электропоезде продолжается.