#Буквы собрали все, что известно о стрелке, а также – о последствиях его поступка.

В американской Атланте и пригороде произошли три вооруженных конфликта, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек. Подозреваемого задержали.

По данным правоохранителей, четыре человека были убиты, один ранен в массажном салоне Young в пригороде Атланты. Позже стало известно о нападении на еще два аналогичных заведения – Gold Massage Spa и Aroma Therapy Spa. В Gold Spa погибли три женщины, в Aroma Spa – еще одна женщина.

Подозреваемого в стрельбе, 21-летнего Роберта Аарона Лонга из Вудстока задержали примерно в 240 км к югу от Атланты.

JUST IN: Robert Aaron Long, 21 , is booked into jail accused of murdering 8 people in shooting spree targeting Asian massage parlors across metro Atlanta. pic.twitter.com/xrU5JCNCMx — Michael Seiden (@SeidenWSBTV) March 17, 2021

Найти Лонга помогли его родители. Они увидели по новостям сообщение о том, что Лонга ищут и сообщили полиции о том, куда он направляется и номер его мобильного телефона.

#BREAKING Heavy police activity in Woodstock on Hwy 92 at Bells Ferry Rd. All lanes are blocked in both directions. Use Shiloh/ Shallowford Rd as an alternate. @wsbradio @wsbtv #ATLtraffic pic.twitter.com/Nkskdi0Ygf — Mike Shields WSB (@MikeShieldsWSB) March 16, 2021

Полиция предъявила Лонгу обвинения в убийстве восьмерых человек в трех массажных салонах в Атланте. В результате стрельбы погибли шесть женщин азиатского происхождения. Это происшествие вызвало панику среди американцев с азиатскими корнями. Они и раньше заявляли о том, что другие американцы относятся к ним предвзято, часто непрямо обвиняя в распространении пандемии коронавируса, ведь первые случаи идентифицировали в Китае.

Atlanta mayor: ‘The suspect was on his way to Florida … perhaps to carry out additional shootings … for as tragic as this was, this could have been significantly worse’ pic.twitter.com/vZDqNzoCEc — NowThis (@nowthisnews) March 17, 2021

Лонг не отрицал свою вину и сознался во всем на допросе в полиции. До решения суда в отношении обвиняемого действует презумпция невиновности. Лонг сказал правоохранителям, что устроил стрельбу не на почве расовой ненависти, а в результате возникшей у него “сексуальной зависимости”. Он сказал, что поскольку некоторые массажные салоны в США нелегально подрабатывают как публичные дома, Лонг отправился туда, чтобы “наказать” тех, кого считал “источником искушения”.

“У него, по-видимому, есть проблема, которую он считает сексуальной зависимостью, и он считает эти места (массажные салоны) искушением, которое он хотел искоренить”, – сообщил шериф Джей Бейкер.

“The indicators right now are, it may not be. It may be targets of opportunity,” ⁰says Cherokee County Sheriff Reynolds when asked if the suspect arrested in a series of shootings at 3 Atlanta-area spas was racially motivated. At least 8 people were killed, 6 of them Asian women pic.twitter.com/a0YND1waAE — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 17, 2021

Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс заявила, что независимо от мотивов Лонга, такие преступления “неприемлемы, омерзительны и это нужно прекратить”.

После того как Лонг стрелял по работницам СПА-центров, он направился в штат Флорида. Там он планировал атаковать некий объект, имеющий отношение к “сфере производства порнографии”.

Одноклассники охарактеризовали Лонга, как “очень милого парня” и “ревностного христианина”. Следствие пытается установить, что могло заставить его совершить преступление. Подобного преступления в США не было на протяжение двух лет.

Преступление на расовой почве?!

Шериф Фрэнк Рейнолдс призвал не делать поспешных выводов о том, что Лонг стрелял в женщин-азиаток из-за расовой нетерпимости.

“Сейчас многое свидетельствует о том, что этой причины могло и не быть”, – сказал он.

Atlanta Police Chief Rodney Bryant on whether Atlanta area shootings were a hate crime: “We are still early in this investigation so we cannot make that determination at this moment.” pic.twitter.com/Wr1nSza91T — The Recount (@therecount) March 17, 2021

Сексуальная зависимость Лонга

Шериф Фрэнк Рейнольдс сказал репортерам, что Лонг “рассказал о том, у него есть некоторые проблемы – потенциально сексуальная зависимость – и, возможно, он часто бывал в некоторых из этих мест в прошлом”.

Именно эти проблемы могли быть причиной стрельбы.

Atlanta area officials say the suspect claimed the massage parlor shootings were not racially motivated but that he wanted to ‘eliminate’ locations he saw as ‘temptations’ for his sex addiction pic.twitter.com/8IDp2Ijkv6 — NowThis (@nowthisnews) March 17, 2021

Источник в правоохранительных органах рассказал, что родители недавно выгнали Лонга из дома из-за его сексуальной зависимости. Родители парня подтвердили, что он мог часами напролет смотреть порнографию в Интернете.

Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс заявила, что СПА-центры в городе работают законно и это не “подпольные притоны”.

Тайлер Бэйлесс сказал, что в 2019 году жил в одной квартире с Лонгом в Maverick Recovery, реабилитационном центре в Розуэлле, штат Джорджия. Он сказал, что большинство жителей страдали от наркотической или алкогольной зависимости, но Лонг лечился от сексуальной адикции.

Он сказал, что эта зависимость “мучала Лонга”. По его словам, Лонг был “глубоко религиозным человеком” и часто говорил “о своем толковании Библии”. При этом, Лонг “обезумел из-за пристрастия к сексу”. Он утверждает, что Лонг рассказывал ему о том, что время от времени у него происходят “рецидивы” и “он ходил в массажные салоны специально для того, чтобы заняться сексом”.

Представитель реабилитационного центра отказался предоставлять какую-либо информацию о Лонге, ссылаясь на конфиденциальность.

Реакция властей

Президент США Джо Байден приказал приспустить государственные флаги на всех федеральных зданиях до 22 марта, в знак траура за погибшими. Он отметил, что ФБР проинформировало его о преступлении и сказал, что американцы азиатского происхождения обеспокоены ростом насилия. Он назвал нападение “очень неприятным явлением”.

“Нам еще не ясен мотив. Но я хочу обратиться к представителям американцев азиатского происхождения: мы поддерживаем вас и понимаем, как это напугало, шокировало и возмутило всех людей”, – сказала по этому поводу вице-президент Камала Харрис.

Харрис – первая в истории США женщина смешанного афроамериканского и южноазиатского происхождения, избранная на второй пост в государстве.

Из социальной сети Instagram уже удалили профиль, который мог принадлежать Лонгу. Страница была подписана “Аарон Лонг”, а в описании сказано: “Пицца, оружие, барабаны, музыка, семья и Бог”.

Реакция азиатов

Азиатско-американская правозащитная группа сообщила о 3795 нападениях на людей с азиатским типом внешности на расовой почве за время пандемии.

“Эта стрельба находится на “пересечении гендерного насилия, женоненавистничества и ксенофобии”, – сказал политик Би Нгуен, первый американец вьетнамского происхождения, который защищает права женщин и цветных меньшинств.

В социальных сетях высказываются о стрельбе в Атланте и говорят о расизме в отношении азиатов. Все посты сопровождаемы хэштегом #StopAsianHate.

В отчете Американской психологической ассоциации за 2018 год описывается, каким образом американские женщины азиатского происхождения экзотизируются и объективизируются в СМИ и поп-культуре. Их изображают, как “безликих, тихих и невидимых; или как сексуальные объекты”. Такие стереотипы “способствуют переживанию маргинализации, невидимости и угнетения” для американок азиатского происхождения.

В журнале TIME напомнили, что с тех пор, как первая волна китайских иммигрантов прибыла в качестве рабочих в США в 1850-х годах, американцы азиатского происхождения всегда подвергались расистскому насилию. В качестве источника дешевой рабочей силы для строительства железных дорог азиатские иммигранты стали рассматриваться как угроза рабочим местам для белых. Их называли “желтая опасность”. Это привело к принятию Закона об исключении китайцев 1882 года, когда США впервые запретили въезд в страну определенной этнической группе.

Во времена Второй мировой войны более 100 тысяч американцев японского происхождения были окружены и заключены в тюрьму из-за ксенофобных опасений.

Также в США есть движение Stymie. Оно предполагает, что американцы азиатского происхождения являются более успешными, чем другие.

Нынешний всплеск антиазиатских преступлений на почве ненависти усугубляется ксенофобской риторикой президента Дональда Трампа, который продолжает называть COVID-19 “китайским вирусом”, обвиняя Китай в пандемии.

Антиазиатский расизм также усилился во время пандемии в Великобритании и Австралии: прошлым летом Human Rights Watch сообщила о случаях дискриминации и ксенофобии в Италии, России и Бразилии.

Байден попытался исправить заявление своего предшественника. Неделей ранее он сказал, что преступления на почве ненависти против американцев азиатского происхождения являются “антиамериканскими” и что они “должны быть прекращены”.

В издании отметили, что проблема расизма в отношении азиатов в США не решена, а то, что Байден называет “неамериканским”, глубоко укоренилось в американской истории.

“For years, my ancestors proved that we belong here

2021, we’re still living with these strong fears”

_

Our @shrrycola has so powerfully and poignantly put into words the turbulent emotions being felt throughout the Asian community right now. Extend solidarity to #StopAsianHate. pic.twitter.com/IusonXIAXp — Freeform (@FreeformTV) March 18, 2021

According to live data from Fight COVID Racism, there have been 891 reported incidents of anti-Asian hate crimes across Canada as of mid-day March 17. pic.twitter.com/oigQru09PK — CTV News (@CTVNews) March 17, 2021

“Положить конец антиазиатскому расизму в США означает противостоять столетиям дискриминации, насилия и угнетения и признать, как они проявляются в наши дни”, – отметили в TIME.