Об этом рассказывают #Буквы.
Само слово “сретение” расшифровывается как “встреча”.
Праздник Сретения символизирует встречу Ветхого Завета с Новым Заветом, встреча людей Ветхого Завета с Мессией.
История праздника
В иудеев на 40 день после рождения ребенка родители приносили ребенка в храм для благословения. Они также приносили жертву – ягненок или горлиц.
Когда маленькому Иисусу было 40 дней его родители так же принесли в храм, взяв с собой горлиц. У храма Марию с младенцем и Иосифа встретил старец по имени Симеон. Он взял ребенка на руки и произнес: “Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко”. Далее Симеон сказал два пророчества, которые стали фундаментальными для христианства.
Именно эта встреча Симеона с Иисусом Христом – и есть Сретением. А самого Симеона стали называть Симеон Богоприимец.
Пророчества Симеона
Когда Симеон взял младенца Иисуса на руки, сказал пророчество от самого Господа: “се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий”. Содержание пророчества стал понятен после распятия и воскресения Христа.
Также Симеон обратился к Богородице со вторым пророчеством от Господа: “И Тебе Самой оружие пройдет в душу, – да откроются помышления многих сердец”. Эти слова касались того, что Марии придется воочию увидеть страшные муки и смерть сына. Богородице придется пережить невыносимую боль ради спасения человечества.
По преданию, сам Симеон за 300 лет до встречи с Христом получил пророчество – что не умрет, пока не увидит собственными глазами Спасителя.
Отмечается, что Симеон прожил 360 лет.
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Традиции праздника
15 февраля в церквях святят воду и свечи. Освященные свечи называются “громничными”, ведь их зажигают и ставят перед образами во время сильной грозы, чтобы защитить людей от непогоды.
Что делать в этот день:
В этот день стоит посетить службу в храме. Также стоит исповедоваться и причаститься.
Считается, что прочесть на двунадесятые праздники – особое благословение.
Стоит посвятить день хорошим мыслях, делам, читать Священное Писание.
Что нельзя делать на Сретение:
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
Нельзя ссориться, ругаться.
Нельзя сердиться.