Сегодня, 15 февраля, православные и греко-католики отмечают один из важнейших церковных праздников - Сретение Господне. Наши предки считали, что в этот день зима встречается с весной.

Об этом рассказывают #Буквы.

Само слово “сретение” расшифровывается как “встреча”.

Праздник Сретения символизирует встречу Ветхого Завета с Новым Заветом, встреча людей Ветхого Завета с Мессией.

История праздника

В иудеев на 40 день после рождения ребенка родители приносили ребенка в храм для благословения. Они также приносили жертву – ягненок или горлиц.

Когда маленькому Иисусу было 40 дней его родители так же принесли в храм, взяв с собой горлиц. У храма Марию с младенцем и Иосифа встретил старец по имени Симеон. Он взял ребенка на руки и произнес: “Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко”. Далее Симеон сказал два пророчества, которые стали фундаментальными для христианства.

Именно эта встреча Симеона с Иисусом Христом – и есть Сретением. А самого Симеона стали называть Симеон Богоприимец.

Пророчества Симеона

Когда Симеон взял младенца Иисуса на руки, сказал пророчество от самого Господа: “се, лежит Сей ​​на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий”. Содержание пророчества стал понятен после распятия и воскресения Христа.

Также Симеон обратился к Богородице со вторым пророчеством от Господа: “И Тебе Самой оружие пройдет в душу, – да откроются помышления многих сердец”. Эти слова касались того, что Марии придется воочию увидеть страшные муки и смерть сына. Богородице придется пережить невыносимую боль ради спасения человечества.

По преданию, сам Симеон за 300 лет до встречи с Христом получил пророчество – что не умрет, пока не увидит собственными глазами Спасителя.

Отмечается, что Симеон прожил 360 лет.

Традиции праздника

15 февраля в церквях святят воду и свечи. Освященные свечи называются “громничными”, ведь их зажигают и ставят перед образами во время сильной грозы, чтобы защитить людей от непогоды.

Что делать в этот день:

В этот день стоит посетить службу в храме. Также стоит исповедоваться и причаститься.

Считается, что прочесть на двунадесятые праздники – особое благословение.

Стоит посвятить день хорошим мыслях, делам, читать Священное Писание.

Что нельзя делать на Сретение:

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя ссориться, ругаться.

Нельзя сердиться.