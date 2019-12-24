Об этом сообщает российское информагентство “ТАСС”.

По словам Мюллера, для строительства газопровода уже проложено большее 2,3 тысячи километров труб. В целом, необходимо проложить трубы на 2,46 тыс. км.

“На сегодняшний день было проложено более 2300 км трубопровода “Северный поток-2″ (из примерно 2460 км). В интересах энергетической безопасности, доступных цен на газ для европейских потребителей и экономической конкурентоспособности ЕС, а также обязательств по защите климата, Nord Stream 2 AG и компании, поддерживающие проект, продолжают работу по скорейшему введению в эксплуатацию газопровода”, – сказал Мюллер.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские санкции не остановят создание “Северного потока – 2 “.