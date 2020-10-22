Канадская порностудия и одноименный порносайт Brazzers начали кампанию #StrokeTheVote, направленную на то, чтобы как можно больше людей приняли участие в выборах президента США.

Об этом сообщают #Букви.

Накануне выборов президента США, которые должны состояться 3 ноября, Brazzers начала активную кампанию #StrokeTheVote, направленную на увеличение количества избирателей, принявших участие в голосовании.

В частности, на Тайм-сквер на Манхэттене можно заметить борды с надписью: “3 ноября создайте свое “стоп-слово”. #StrokeTheVote “.

Борд содержит ссылку, по которой можно найти информационную страницу, где указано, что с 17 до 20 часов в день голосования контент Brazzers будет недоступен для просмотра.

“Простите, что прерываю. Голосуйте. Голосуйте. Хардкорно. 3 ноября создайте свое “стоп-слово”. Голосуйте”, — говорится на странице.

Кроме этого, там можно найти информацию о том, как и когда избиратели смогут проголосовать.