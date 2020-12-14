15 декабря должен пройти аукцион по закупке цельнокатаных колес для вагонов, который проводит филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця". Ожидаемая стоимость контракта составляет 117 980 000 грн, а продукцию должны поставить до конца этого года.

Об этом сообщается в системе госзакупок ProZorro.

Но один из потенциальных производителей на странице тендера отметил, что “время доставки указано нереальное”:

“Это может быть возможным только в том случае, если колеса есть на местном складе, а местный производитель находится в режиме ожидания. Но даже в этом случае это вряд ли возможно. Посмотрите: 15.12.2020 – Аукцион 25.12.2020 – период жалобы 05.01.2020 – Контракт (в лучшем случае – Рождество, Новый год …) 10.01.2020 – Банковская гарантия исполнения 15.01.2021 – Начало производства 31.01.2021 – Конец производства (примечание: это 3500 колес – производство и управление требует времени даже для крупного производителя) 15.02.2021 – груз находится в порту 16-20.02.2021 – ожидание суда 21.01-25.02.2021- Загрузка 25.03.2021 – Прибытие в Одессу 25-30.03.2021 – время разгрузки 01-03.04.2021 – таможенное оформление и загрузка в железнодорожные вагоны. И вышеупомянутый график для случая, если все пройдет гладко, как на бумаге. Что делать, если судно задерживается? Или вы задерживаетесь с представлением специальных железнодорожных платформ? Это 3500 штук специального груза … Итак, можно добавить один месяц для безопасности. У нас конец апреля – начало мая 2021 года. И это реально. Просим, ​​чтобы условия тендера были приемлемыми для участия иностранных участников, поскольку это предусмотрено законодательством Украины “, – говорится в сообщении.

Однако заказчик требование отклонил, так как считает такие изменения в тендерную документацию нецелесообразными.

Как отмечают журналисты проекта “Наші гроші”, в результате на аукцион отправились ОАО “Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод” и ООО “МС Трейд Украина”.

“Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод” входит в группу “Интерпайп” олигарха Виктора Пинчука. Этот завод является одним из крупнейших производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

Непосредственно сам ПАО “Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод” в тендерах по закупке колес ранее не участвовал. Обычно это были связанные с ним структуры. Например, ООО “Интерпайп Украина”, которое в течение 2019-2020 годов заключило соглашения с “Центром обеспечения производства” за семью тендерами по закупке колес цельнокатаных на сумму 250 160 000 гривен.

По данным проекта “Наші гроші”, 29 октября АМКУ наложил на “Интерпайп Украина” штраф в 69 330 000 гривен за “совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов”. Так как компания привлекалась к ответственности, в течение трех лет участвовать в торгах она не сможет. Всего “Интерпайп Украина” в 2018 году заработала на поставках трем филиалам “Укрзализныци” 743 490 000 гривен.

Еще один участник завтрашнего тендера – ООО “МС Трейд Украина”. Это официальный дистрибьютор продукции российского “Евраз Холдинга”, крупнейшим акционером которого является Роман Абрамович. “МС Трейд Украина” принадлежит Алексею Морщагину и Алексею Слюсареву. Последний является одним из основателей “Интерпайп Украина”. Стоит отметить, что в последние годы “МС Трейд Украина” – традиционный “технический” конкурент “Интерпайп Украина”. Компании встречались на торгах 23 раза.

В апреле 2020 года “Центр обеспечения производства” проводил тендер по закупке цельнокатаных колес. Тогда “МС Трейд Украина” предложило заказчику цену, и в течение торгов не снижал свое предложение. Тендер выиграла компания “Интерпайп Украина” – на 60,61 млн гривен. В том тендере филиал “Укрзализныци” закупала колеса 35 976 гривен/шт. По этой цене контракты на колеса заключались с конца 2019 года, что никак не коррелируется с трендами цен на сталь, из которых производят колеса для подвижного состава.

По состоянию на 11 декабря стоимость стали составляет 405 долл. / т, это самая высокая цена с начала 2015 года. Однако на тендер, который должен состояться завтра, “Центр обеспечения производства” уменьшил цену колеса до 32280 гривен/т.

В начале 2017 года, когда стоимость стали на Лондонской бирже металлов была около 325 долл./т, структура Виктора Пинчука продавала их “Укрзализныце” за 14 520 гривен/шт. В апреле 2018 года сталь стоила 347 долл./т, колеса закупали за 17 671 гривен/шт. А в ноябре 2019-го, когда мировые цены на сталь были в районе 260 долл./т, в соглашении колеса были по цене 35 976 гривен/шт. То есть тогда колеса подорожали почти на 45% без привязки к стоимости металла, из которого они сделаны.