Студент университета Индианы Итан Уильямс, который давно мечтал переехать в Нью-Йорк, стал очередной жертвой волны насилия с применением огнестрельного оружия, потрясшей Нью-Йорк.

Об этом сообщает The New York Times.

Итан Уильямс приехал в Нью-Йорк с друзьями на прошлой неделе, чтобы осуществить свою мечту – стать профессиональным скейтбордистом. Но несколько дней спустя шальная пуля попала ему в грудь возле его квартиры с Airbnb в Бруклине.

Друзья накопили денег на поездку и арендовали квартиру на Airbnb в Бушвике, чтобы прочувствовать город. Один из друзей Итана – Кромли – рассказал, что они обсуждали переезд в Нью-Йорк еще с младших классов школы. По его словам, для Итана даже просто проснуться в Бруклине было кайфом.

Уильямс и его друзья сидели на крыльце возле своей квартиры в Бушвике, когда около 2:30 ночи началась перестрелка.

Полиция сообщает, что Уильямс пытался забежать внутрь квартиры, но был ранен в грудь как минимум одной пулей. Его доставили в Медицинский центр Вайкофф-Хайтс, но там врачи констатировали смерть.

Родители Итана отказались комментировать случившееся накануне, но сообщили The New York Post, что их сын приехал в Нью-Йорк, чтобы снимать видео о скейтбординге.

В управлении полиции Нью-Йорка заявили, что расследование находится на начальной стадии и что власти еще не нашли информации о потенциальных преступниках.

Согласно статистике департамента полиции, в этом году Нью-Йорк потрясла волна насилия с применением огнестрельного оружия; было совершено более 370 убийств. Как и Уильямс, некоторые другие жертвы оказались случайными.