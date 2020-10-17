Об этом в ходе брифинга 17 октября заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, ежедневно в Украине растет количество госпитализированных пациентов с коронавирусом, поэтому увеличивается нагрузка на врачей.
“У нас действительно достаточно напряженная ситуация с количеством людей, которые госпитализируются. И понятно, что увеличивается нагрузка на наших врачей, работающих в больницах, в реанимационных отделениях. Мы рассматриваем такую возможность, и у нас есть четкое понимание, каким образом мы можем дополнительно привлекать или врачей-интернов, или студентов 5-6 курса”, – сказал глава Минздрава.
При этом Степанов отметил, что интерны и студенты будут работать исключительно под контролем врачей-специалистов. Им не позволят самостоятельно принимать важные решения, ведь квалифицированную медицинскую помощь может оказать только врач, который окончил медицинский вуз и успешно прошел интернатуру.
- Ранее сообщалось, что люди, которые находятся на самоизоляции из-за коронавируса, должны до 20 часов 23 октября подать заявление со справкой о состоянии здоровья, чтобы иметь возможность проголосовать на местных выборах. Кроме того, избирателю, который находится на самоизоляции нужно иметь выписку из медицинской карты или выписку из реестра медицинских записей.