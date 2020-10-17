Студентов пятых и шестых курсов медицинских университетов и врачей-интернов привлекут к работе с больными коронавирусом. Однако их работу будут контролировать опытные врачи.

Об этом в ходе брифинга 17 октября заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, ежедневно в Украине растет количество госпитализированных пациентов с коронавирусом, поэтому увеличивается нагрузка на врачей.

“У нас действительно достаточно напряженная ситуация с количеством людей, которые госпитализируются. И понятно, что увеличивается нагрузка на наших врачей, работающих в больницах, в реанимационных отделениях. Мы рассматриваем такую ​​возможность, и у нас есть четкое понимание, каким образом мы можем дополнительно привлекать или врачей-интернов, или студентов 5-6 курса”, – сказал глава Минздрава.

При этом Степанов отметил, что интерны и студенты будут работать исключительно под контролем врачей-специалистов. Им не позволят самостоятельно принимать важные решения, ведь квалифицированную медицинскую помощь может оказать только врач, который окончил медицинский вуз и успешно прошел интернатуру.