Студентов-медиков старших курсов и интернов, которые сейчас на карантине, планируют привлечь к борьбе с коронавирусом COVID-19.

Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Студенты-медики, которые начнут работать в полевых условиях, могут оказать помощь врачам и медперсоналу, работающим практически круглосуточно.

“Сейчас отрабатывается возможность привлечения дополнительно, чтобы усилить медиков, студентов 5-6 курсов, а также интернов, которые сейчас находятся на карантине, и мы будем принимать меры для того, чтобы привлечь их на помощь врачам”, – сказал Ляшко.

Также он обратил внимание на то, что в большинстве случаев (70%) заражение коронавирусом можно перенести “на ногах”. В реанимации, а также отделения интенсивной терапии попадут только 5-7% заболевших.