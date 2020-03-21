Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Студенты-медики, которые начнут работать в полевых условиях, могут оказать помощь врачам и медперсоналу, работающим практически круглосуточно.
“Сейчас отрабатывается возможность привлечения дополнительно, чтобы усилить медиков, студентов 5-6 курсов, а также интернов, которые сейчас находятся на карантине, и мы будем принимать меры для того, чтобы привлечь их на помощь врачам”, – сказал Ляшко.
Также он обратил внимание на то, что в большинстве случаев (70%) заражение коронавирусом можно перенести “на ногах”. В реанимации, а также отделения интенсивной терапии попадут только 5-7% заболевших.
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