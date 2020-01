Об этом сообщает ресурс Ubergizmo.

“В наши дни ученики придумывают более изощренные способы для общения во время уроков. Когда-то мы передавали друг другу рукописные заметки незаметно, но благодаря технологиям студенты придумали впечатляющие новые способы решения этой проблемы”, – говорится в материале.

При этом было опубликовано соответствующее видео, на котором двое студентов обмениваются друг с другом своими AirPods.

Kids are swapping AirPods in class then using text to speech to ‘talk’ without talking 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/moLxK1rzbv

— Louis Anslow ✪ (@LouisAnslow) January 21, 2020