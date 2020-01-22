Ученики обмениваются друг с другом своими AirPods для того, чтобы общаться в классе во время лекций.

Об этом сообщает ресурс Ubergizmo.

“В наши дни ученики придумывают более изощренные способы для общения во время уроков. Когда-то мы передавали друг другу рукописные заметки незаметно, но благодаря технологиям студенты придумали впечатляющие новые способы решения этой проблемы”, – говорится в материале.

При этом было опубликовано соответствующее видео, на котором двое студентов обмениваются друг с другом своими AirPods.

Kids are swapping AirPods in class then using text to speech to ‘talk’ without talking 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/moLxK1rzbv — Louis Anslow ✪ (@LouisAnslow) January 21, 2020

“Они набирают сообщение в телефоне и переводят его в голосовой текст. Другой человек, носящий другой наушник, может услышать то, что “говорится” после перевода текста в звуковое сообщение. В видео показано, как ученик использует Google Translate, но мы предполагаем, что это может работать практически с любым приложением, которое поддерживает преобразование текста в речь”, – объясняют в материале.

При этом отмечается, что подобный способ общения не обязательно является максимально эффективным.

“В конце концов, если у вас есть телефон, вы можете просто отправить текстовое сообщение”, – говорится в статье.