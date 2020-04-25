Высшие учебные учреждений, как и среднеобразовательные школы, закончат обучение дистанционно в связи с общенациональным карантином.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в интервью “Радио Свобода”.

Несмотря на дистанционную форму обучения, учебный год планируется завершить вовремя. Что касается сессий, то, возможно, экзамены также проведут дистанционно.

“Мы предоставили рекомендательное письмо высшим учебным заведениям по организации окончания учебного года. Исходя из ситуации, окончания учебного года будет происходить дистанционно. И высшие учебные заведения должны быть готовы завершить учебный год”, – заявила Мандзий.

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Она пояснила, что у ВУЗов были технические возможности для организации проведения зачетов, экзаменов и выпускных экзаменов дистанционно.

“Мы рекомендовали подойти организованно к окончанию учебного года и закончить его в сроки, которые были предусмотрены, организовать дистанционно сдачи экзаменов и сессии. Если будет изменена эпидемиологическая ситуация и будут сняты ограничения относительно возможности посещения учреждений высшего образования, то, бесспорно, заведения высшего образования смогут организовать сессию в аудиториях”, – рассказала Мандзий.