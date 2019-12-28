Об этом сообщается на сайте телеканала.

“20 января в 19:00 на “СТС” состоится российская премьера лирической комедии “Папик”, главного украинского телехита 2019 года от студии “Квартал 95”, — говорится в анонсе.

Отмечается, что права на показ сериала “СТС” приобрел дистрибьютора — шведской компании Eccho Rights.

“Папик” — русскоязычный мелодраматический комедийный телесериал, снят в Украине студией “Квартал 95” по заказу телеканала “1+1”. Съемки проходили в Киеве и Киевской области. Премьера 1-го сезона с 16-ти серий состоялась на телеканале “1+1” в декабре 2019 года.

По информации телеканала “1+1” Папик стал лучшей сериальной премьерой осеннего сезона на украинском ТВ по аудиториям 18-54 (Украина) и 18-54 (50+). Первые две серии лирической комедии просмотрели 3,8 млн зрителей.

Стоит отметить, что сериал был раскритикован за русификацию: главные герои сериала общаются исключительно на русском, а в кадрах мелькают указатели и документы, преднамеренно переведенные с украинского языка.