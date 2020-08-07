Руководство студии Lionsgate официально объявило о начале работы над пятой частью франшизы "Джон Уик" ("John Wick 5") с Киану Ривзом в роли бывшего наемного убийцы.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Соответствующее объявление сделал исполнительный директор студии Джон Фелтхеймер во время телефонной конференции с аналитиками.

“John Wick 5” будут снимать одновременно с четвертой частью франшизы.

“Мы заняты подготовкой сценариев для следующих двух частей нашей франшизы о Джоне Уике… Мы планируем снимать четвертую и пятую части друг за другом, как только у Киану (Ривза, – ред.) появится время в начале следующего года”, — рассказал Фелтхеймер.

Стоит отметить, что кинокомпания Lionsgate решила перенести дату выхода четвертой части “Джона Уика” из-за пандемии коронавируса.

Так, картина выйдет в прокат 27 мая 2022 года, вместо запланированной даты 21 мая 2021 года.

Серия фильмов рассказывает об истории наемного киллера Джона Уика, главную роль исполняет канадский актер Киану Ривз.

Первые три фильма серии собрали в мировом прокате более 579 млн долларов и получили положительные отзывы критиков.