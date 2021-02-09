Об этом сообщает издание The Verge.
Помимо главного экрана, в ноутбуке есть шесть дополнительных дисплеев, каждый из которых показывает свои окна и приложения.
Ноутбук оснащен четырьмя дисплеями 4К размером 17,3 дюйма – два в портретном режиме и два в альбомном (на основном 17,3-дюймовом дисплее установлены еще три экрана того же размера).
Также у ноутбука есть три 7-дюймовых дисплея с разрешением 1920×1200 пикселей (два из них расположены над левым и правым 17,3-дюймовыми экранами, а третий – сенсорный дисплей – в подставке для запястий).
Все экраны спроектированы так, чтобы складываться друг на друга для удобства транспортировки.
Прототип Aurora весит около 11,8 кг, имеет толщину 4,3 дюйма (около 10,9 см) и позиционируется как “первый в мире ноутбук с 7 экранами”. Создатели Aurora 7 надеются уменьшить массу до 10 кг.
Ноутбук оснащен процессором Intel Core i9-9900K, 64 ГБ оперативной памяти и видеокартой серии Nvidia GTX 1060.
Кроме того, в Aurora 7 предусмотрены 2 ТБ на жестком диске и SSD на 2,5 ТБ; разнообразные порты, которые могут понадобиться для дополнительного расширения возможностей ноутбука; встроенные стереодинамики; веб-камера на 2 МБ; 104-клавишная клавиатура с подсветкой, информирует издание New Atlas.
Текущая конфигурация предусматривает две батареи: основная на 82 Втч питает сам ноутбук, а блок на 148 Втч питает дисплеи.
Время автономной работы прототипа ноутбука пока что составляет всего 1 час.
Ноутбук Aurora 7 разработан для создателей контента, специалистов по обработке данных и разработчиков, которым требуется много места для одновременного отображения данных.
Что касается стоимости ноутбука, то, по данным The Verge, компания попросит покупателей подписать соглашение о неразглашении, запрещающее публично озвучивать цену.
- Ранее сообщалось, что Apple планирует новый дизайн для MacBook Pro, в частности планируется возвращение зарядного устройства MagSafe.
- Компания Apple 10 ноября представила ряд новых продуктов: в частности, компьютеры Mac с собственными процессорами.