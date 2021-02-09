Об этом сообщает издание The Verge.

Помимо главного экрана, в ноутбуке есть шесть дополнительных дисплеев, каждый из которых показывает свои окна и приложения.

Ноутбук оснащен четырьмя дисплеями 4К размером 17,3 дюйма – два в портретном режиме и два в альбомном (на основном 17,3-дюймовом дисплее установлены еще три экрана того же размера).

Также у ноутбука есть три 7-дюймовых дисплея с разрешением 1920×1200 пикселей (два из них расположены над левым и правым 17,3-дюймовыми экранами, а третий – сенсорный дисплей – в подставке для запястий).

Все экраны спроектированы так, чтобы складываться друг на друга для удобства транспортировки.

Прототип Aurora весит около 11,8 кг, имеет толщину 4,3 дюйма (около 10,9 см) и позиционируется как “первый в мире ноутбук с 7 экранами”. Создатели Aurora 7 надеются уменьшить массу до 10 кг.

Ноутбук оснащен процессором Intel Core i9-9900K, 64 ГБ оперативной памяти и видеокартой серии Nvidia GTX 1060.

Кроме того, в Aurora 7 предусмотрены 2 ТБ на жестком диске и SSD на 2,5 ТБ; разнообразные порты, которые могут понадобиться для дополнительного расширения возможностей ноутбука; встроенные стереодинамики; веб-камера на 2 МБ; 104-клавишная клавиатура с подсветкой, информирует издание New Atlas.

Текущая конфигурация предусматривает две батареи: основная на 82 Втч питает сам ноутбук, а блок на 148 Втч питает дисплеи.

Время автономной работы прототипа ноутбука пока что составляет всего 1 час.

Ноутбук Aurora 7 разработан для создателей контента, специалистов по обработке данных и разработчиков, которым требуется много места для одновременного отображения данных.

Что касается стоимости ноутбука, то, по данным The Verge, компания попросит покупателей подписать соглашение о неразглашении, запрещающее публично озвучивать цену.