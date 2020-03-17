Такой совет дала Нелл Уотсон, участница команды быстрого действия (taskforce) против распространения коронавируса при правительстве США в рамках лекции на саммите Singularity University, которую перевели #Буквы.

“Организуйте дома” красную зону “- место, где хранить грязные или потенциально зараженные вещи. Не заходите туда, если не планируете потом тщательно мыть руки. Если в вашем доме кто-то подхватил COVID-19, комната или часть комнаты, где он живет, превращается в “красную зону”. Обувь, в которой ходили по улице, также оставляйте в той зоне. Если привыкли ходить в уличной обуви по дому или квартире – хотя бы на время оставьте эту привычку”, – призвала Уотсон.

Когда идете за покупками в супермаркет, делайте это в менее загруженные часы, советует специалистка. “Гугл-карты обычно приводят график посещений каждого конкретного магазина. К сожалению, придется отказаться от использования многоразовых сумок для покупок. Различные микробы прекрасно на них приживаются”, – предупреждает эксперт.

Если берете тележку или корзину для покупок – предварительно протрите его влажными салфетками.

Постарейтесь минимизировать использование наличных. Банкноты и монеты – грязные. Используйте бесконтактную банковскую карточку или платите с помощью мобильного – делайте это активно, – советует Уотсон.

«Не заносите вирус в холодильник. Купили свежие продукты? Сразу помойте их, если это овощи, или протрите влажной салфеткой, если это что-то в пластиковой упаковке”, – отмечает эксперт.

“Если вы заказали что-то в доставке и это несрочное – пусть постоит в” красной зоне “пару дней, тогда открывайте. Или же предварительно обработайте антисептиком. Если вы шлете бумажные письма – пожалуйста, не облизывайте марки. Потому что, если у вас есть вирус (вы же можете этого и не знать), от вас через конверты смогут заразиться другие получатели почты “- посоветовала Уотсон.

Если заказываете еду – лучше, чтобы это было что-то приготовленное при высоких температурах. Тогда меньше вероятность, что блюдо каким образом заражено. От суши, к сожалению, придется отказаться.

Если возможно, попросите доставку, чтобы оставили еду у двери, добавляет Уотсон.