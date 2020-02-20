Об этом сообщает полтавское издание “Тижневик “ЕХО”.

Около 09:00 в райсовете прошло собрание, на которое прибыл председатель Полтавской ОГА, областные руководители СБУ и полиции. По их словам, ни один из эвакуированных из провинции Ухань не инфицирован и не болен.

Пока длилось собрание, к мосту через реку Ворскла, что в центре поселка, начали подтягиваться отряды правоохранителей и военных. БТРом правоохранители оттягивают транспортные средства, которыми местные жители попробовать перекрыть дороги.

Фото: “Тижневик “ЕХО”

Бойцы Нацгвардии передвигаются по поселку:

Нові Санжари. Бійці нацгвардії просуваються вглиб селища

Нові Санжари. Бійці нацгвардії просуваються вглиб селища.

Відео від місцевої жительки

Опубліковано Тижневик “ЕХО” Четвер, 20 лютого 2020 р.

В комментарии #Буквам начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев рассказал, что сейчас ситуация на месте спокойная, никаких стычек с силовиками не происходит. Руководство области и медработники проводят с населением разъяснительную работу.

В Новые Санжары приехал министр внутренних дел Арсен Аваков.

  • Ранее самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами прибыл в Харьков. На борту самолета авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Ранее лайнер прибыл в аэропорт “Борисполь” для дозаправки.
  • В Новых Санжарах, что в Полтавской области, люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Кроме того, в городе произошли стычки между полицией и протестующими.
  • Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты в регионах против приема эвакуированных из Китая украинцев и заверил, что опасности нет.