Об этом сообщает полтавское издание “Тижневик “ЕХО”.
Около 09:00 в райсовете прошло собрание, на которое прибыл председатель Полтавской ОГА, областные руководители СБУ и полиции. По их словам, ни один из эвакуированных из провинции Ухань не инфицирован и не болен.
Пока длилось собрание, к мосту через реку Ворскла, что в центре поселка, начали подтягиваться отряды правоохранителей и военных. БТРом правоохранители оттягивают транспортные средства, которыми местные жители попробовать перекрыть дороги.
Фото: “Тижневик “ЕХО”
Бойцы Нацгвардии передвигаются по поселку:
Нові Санжари. Бійці нацгвардії просуваються вглиб селища
Нові Санжари. Бійці нацгвардії просуваються вглиб селища.
Відео від місцевої жительки
Опубліковано Тижневик “ЕХО” Четвер, 20 лютого 2020 р.
В комментарии #Буквам начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев рассказал, что сейчас ситуация на месте спокойная, никаких стычек с силовиками не происходит. Руководство области и медработники проводят с населением разъяснительную работу.
В Новые Санжары приехал министр внутренних дел Арсен Аваков.
- Ранее самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами прибыл в Харьков. На борту самолета авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Ранее лайнер прибыл в аэропорт “Борисполь” для дозаправки.
- В Новых Санжарах, что в Полтавской области, люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Кроме того, в городе произошли стычки между полицией и протестующими.
- Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты в регионах против приема эвакуированных из Китая украинцев и заверил, что опасности нет.