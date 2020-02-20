Сегодня с утра в поселок Новые Санжары Полтавской области, куда должны привезти эвакуированных из Уханя украинцев, Национальная гвардия подогнала бронетехнику.

Об этом сообщает полтавское издание “Тижневик “ЕХО”.

Около 09:00 в райсовете прошло собрание, на которое прибыл председатель Полтавской ОГА, областные руководители СБУ и полиции. По их словам, ни один из эвакуированных из провинции Ухань не инфицирован и не болен.

Пока длилось собрание, к мосту через реку Ворскла, что в центре поселка, начали подтягиваться отряды правоохранителей и военных. БТРом правоохранители оттягивают транспортные средства, которыми местные жители попробовать перекрыть дороги.

Фото: “Тижневик “ЕХО”

Бойцы Нацгвардии передвигаются по поселку:

Нові Санжари. Бійці нацгвардії просуваються вглиб селища Нові Санжари. Бійці нацгвардії просуваються вглиб селища. Відео від місцевої жительки Опубліковано Тижневик “ЕХО” Четвер, 20 лютого 2020 р.

В комментарии #Буквам начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев рассказал, что сейчас ситуация на месте спокойная, никаких стычек с силовиками не происходит. Руководство области и медработники проводят с населением разъяснительную работу.

В Новые Санжары приехал министр внутренних дел Арсен Аваков.