В отделе коммуникации полиции Полтавской области опровергли собственное заявление об аресте четырех участников массовых беспорядков в Новых Санжарах.

Об этом сообщается на сайте полиции Полтавской области.

Как сообщалось ранее, пресс-служба ГУ Нацполиции в Полтавской области распространила сообщение о том, что пять человек получили подозрения в причастности к массовым беспорядкам (статья 294 УК Украины) в Новых Санжарах, а четырех из них суд взял под стражу сроком на 60 суток.

В течение нескольких часов в полиции опровергли собственное заявление и принесли извинения.

“Сегодня, 25 февраля, в рамках уголовных производств, расследуемых Следственным управлением полиции Полтавской области, сообщено о подозрении еще пяти лицам. Сейчас в Октябрьском районном суде Полтавы рассматривается ходатайство об избрании двум лицам меры пресечения. Также подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения другим фигурантам уголовного производства. Приносим извинения за неточную информацию, опубликованную ранее”, — говорится в сообщении.

Напомним, 20 февраля эвакуированные их Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.

В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих. В полиции Полтавской области открыли пять уголовных дел из-за столкновений в Новых Санжарах.