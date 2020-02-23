Суд американского города блокировал размещение инфицированных коронавирусом

Об этом сообщается в материале американского канала CNN.

Уточняется, что решение о трансфере инфицированных было временно заблокировано решением федерального судьи города Коста-Меса, где людей планировали разместить на карантин.

Во время разбирательства в суде заявили, что центр, в котором планируется разместить инфицированных, находится слишком близко к жилым зонам и не имеет надлежащих условий для размещения пациентов без рисков для общества.

“Подача этого судебного запрета была единственным способом остановить процесс, чтобы все жители Коста-Меса и округа Ориндж могли понять планы по защите пациентов, а также нашего сообщества и региона”, – сказал мэр города.

Уточняется, что постановлением судьи запрещается трансфер людей, инфицированных коронавирусом в любую точку города Коста-Меса до следующих слушаний, которые должны состояться уже в понедельник днем.

“Нашим главным приоритетом является безопасность этого сообщества и тех, кто живет в этом регионе. Мы не получили никакой информации относительно того, как будет подготовлен объект, какие меры предосторожности будут приняты для защиты тех, кто находится на объекте, а также тех, кто живет поблизости, и других важных мер планирования”, – сказано в официальном заявлении городских властей.