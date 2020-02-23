Суд американского города блокировал размещение инфицированных коронавирусом

Об этом сообщается в материале американского канала CNN.
Уточняется, что решение о трансфере инфицированных было временно заблокировано решением федерального судьи города Коста-Меса, где людей планировали разместить на карантин.
Во время разбирательства в суде заявили, что центр, в котором планируется разместить инфицированных, находится слишком близко к жилым зонам и не имеет надлежащих условий для размещения пациентов без рисков для общества.
“Подача этого судебного запрета была единственным способом остановить процесс, чтобы все жители Коста-Меса и округа Ориндж могли понять планы по защите пациентов, а также нашего сообщества и региона”, – сказал мэр города.
Уточняется, что постановлением судьи запрещается трансфер людей, инфицированных коронавирусом в любую точку города Коста-Меса до следующих слушаний, которые должны состояться уже в понедельник днем.
“Нашим главным приоритетом является безопасность этого сообщества и тех, кто живет в этом регионе. Мы не получили никакой информации относительно того, как будет подготовлен объект, какие меры предосторожности будут приняты для защиты тех, кто находится на объекте, а также тех, кто живет поблизости, и других важных мер планирования”, – сказано в официальном заявлении городских властей.
- Из Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.
- Министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней с людьми, которые были эвакуированы из китайского города Уханя, в обсервации.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих.
- В полиции Полтавской области открыли пять уголовных дел из-за столкновений в Новых Санжарах.