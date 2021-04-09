Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Отмечается, что суд принял решение об аресте на основе данных СБУ о неоднократное нарушение законодательства экипажем яхты “ROMANCE 1”. В ведомстве подчеркнули, что судно заходило в порты временно аннексированного Крыму.

“Поэтому в рамках данного уголовного производства исследуются обстоятельства неоднократного нарушения экипажем порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее”, – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование по:

ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена)

ч. 3 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 УКУ (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее);

ст. 291 УКУ (нарушение действующих на транспорте правил).

В Офисе генпрокурора отметили, что экипаж яхты после оккупации полуострова, очевидно зная, что с июля 2014 году Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и Севастополя, в октябре 2017 года совершил незаконный заход в закрытые порты “Ялта” и “Симферополь”.

“Заход судов в закрытые морские порты на территории оккупированного полуострова квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов”, – говорится в заявлении.

Санкции против Медведчука: что известно

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых — кум Владимира Путина и глава политсовета “Оппозиционной платформы — За життя” Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко. О том, какие именно ограничения введены, по ссылке.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены “из-за финансирования терроризма”.

Кроме этого, СНБО поручил Кабинету Министров принять неотложные меры для возвращения в госсобственность части нефтепродуктопровода, принадлежащего лицам, аффилированным с Медведчуком.

Виктор Медведчук заявил, что считает санкции против него и его жены Оксаны Марченко “незаконными”. Сама Марченко, комментируя введение против нее санкций, заявила о начале политической карьеры.

Почти 60% украинцев, согласно опросам, одобряют решение о введении санкций против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В поддержку этого решения высказались и Соединенные Штаты.

По убеждению пятого президента и лидера “ЕС” Петра Порошенко, после введения санкций Служба безопасности и Офис генпрокурора должны немедленно внести представление об избрании меры пресечения в виде ареста.