Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Отмечается, что суд принял решение об аресте на основе данных СБУ о неоднократное нарушение законодательства экипажем яхты “ROMANCE 1”. В ведомстве подчеркнули, что судно заходило в порты временно аннексированного Крыму.
“Поэтому в рамках данного уголовного производства исследуются обстоятельства неоднократного нарушения экипажем порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее”, – говорится в сообщении.
Сейчас продолжается досудебное расследование по:
- ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена)
- ч. 3 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);
- ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 УКУ (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее);
- ст. 291 УКУ (нарушение действующих на транспорте правил).
В Офисе генпрокурора отметили, что экипаж яхты после оккупации полуострова, очевидно зная, что с июля 2014 году Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и Севастополя, в октябре 2017 года совершил незаконный заход в закрытые порты “Ялта” и “Симферополь”.
“Заход судов в закрытые морские порты на территории оккупированного полуострова квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов”, – говорится в заявлении.
Санкции против Медведчука: что известно
19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых — кум Владимира Путина и глава политсовета “Оппозиционной платформы — За життя” Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко. О том, какие именно ограничения введены, по ссылке.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены “из-за финансирования терроризма”.
Кроме этого, СНБО поручил Кабинету Министров принять неотложные меры для возвращения в госсобственность части нефтепродуктопровода, принадлежащего лицам, аффилированным с Медведчуком.
Виктор Медведчук заявил, что считает санкции против него и его жены Оксаны Марченко “незаконными”. Сама Марченко, комментируя введение против нее санкций, заявила о начале политической карьеры.
Почти 60% украинцев, согласно опросам, одобряют решение о введении санкций против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В поддержку этого решения высказались и Соединенные Штаты.
По убеждению пятого президента и лидера “ЕС” Петра Порошенко, после введения санкций Служба безопасности и Офис генпрокурора должны немедленно внести представление об избрании меры пресечения в виде ареста.
- Нардеп Виктор Медведчук уже оспаривает указ президента Владимира Зеленского о применении санкций против него.
- Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко, а также гражданская жена его соратника Тараса Козака Наталья Лавренюк также оспаривают в Верховном Суде санкции, введенные против них.
- Кассационный суд в составе Верховного Суда рассмотрел первый из исков по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против нардепа от “ОПЗЖ” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK. В отмене санкций было отказано. Осталось еще 10 исков.
- Нардеп из фракции “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко сообщил, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Виктора Медведчука, а также его соратника Тараса Козака о госизмене.