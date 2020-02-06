Суд арестовал с правом на залог сотрудника секретариата Кабинета Министров, которого накануне задержали при получении взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как сообщалось ранее, 4 февраля следователи Государственного бюро расследований задержали начальника одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины на взятке в 2,5 млн гривен ($100 тыс.). По предварительной информации, чиновник с привлечением посредника требовал от предпринимателя взятку за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

Суд принял решение арестовать чиновников с правом на внесение залога.

“Печерский районный суд города Киева по ходатайству следственных Государственного бюро расследований избрал меру пресечения начальнику одного из управлений Секретариата Кабинета Министров Украины в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 млн 552 гривны”, — говорится в сообщении.