Луцкий горрайонный суд избрал Максиму Кривошу, удерживавшему в заложниках 13 пассажиров автобуса в центре города, меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Об этом сообщают #Буквы.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал Кривоша на 60 суток без права внесения залога.

“Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Кривошу Максиму Степановичу, 1975 года рождения, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, то есть до 18 сентября 2020 года включительно. Без определения размера залога”, – говорится в решении суда.

На постановление суда может быть подана апелляция в течение 5 дней. В то же время, по словам адвоката, она подаваться не будет, так как сам подозреваемый этого не хочет.

После объявления решения Кривош обратился к присутствующим со словами: “Я всех прошу ждать продолжения перформанса “антисистема”.

Кривошу инкриминируют четыре статьи Уголовного кодекса, а именно: ч. 1 ст. 258 (террористический акт); ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывными устройствами); ст. 348 (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа); ст. 147 (захват заложников).