Об этом сообщают #Буквы.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал Кривоша на 60 суток без права внесения залога.
“Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Кривошу Максиму Степановичу, 1975 года рождения, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, то есть до 18 сентября 2020 года включительно. Без определения размера залога”, – говорится в решении суда.
На постановление суда может быть подана апелляция в течение 5 дней. В то же время, по словам адвоката, она подаваться не будет, так как сам подозреваемый этого не хочет.
После объявления решения Кривош обратился к присутствующим со словами: “Я всех прошу ждать продолжения перформанса “антисистема”.
Кривошу инкриминируют четыре статьи Уголовного кодекса, а именно: ч. 1 ст. 258 (террористический акт); ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывными устройствами); ст. 348 (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа); ст. 147 (захват заложников).
- Утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками. Он представился Максимом Плохим, однако его настоящее имя Максим Кривош. #Буквы рассказывали, что еще известно о злоумышленнике.
- Мужчина изложил свои требования в Twitter. Он требовал, чтобы Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук и Петр Порошенко одновременно опубликовали видеообращение о том, что они — воры в законе. Также Кривош требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылки на фильм “Земляне” 2005 года. Это документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.
- Президент Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста, однако вскоре удалил записанный ролик.
- После публикации Зеленского террорист сам вышел из автобуса. Он был задержан, а 13 его заложников выпущены на свободу.