Об этом сообщают #Буквы.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал Кривоша на 60 суток без права внесения залога.

“Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Кривошу Максиму Степановичу, 1975 года рождения, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, то есть до 18 сентября 2020 года включительно. Без определения размера залога”, – говорится в решении суда.

На постановление суда может быть подана апелляция в течение 5 дней. В то же время, по словам адвоката, она подаваться не будет, так как сам подозреваемый этого не хочет.

После объявления решения Кривош обратился к присутствующим со словами: “Я всех прошу ждать продолжения перформанса “антисистема”.

Кривошу инкриминируют  четыре статьи Уголовного кодекса, а именно: ч. 1 ст. 258 (террористический акт); ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывными устройствами); ст. 348 (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа); ст. 147 (захват заложников).

  • Утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками. Он представился Максимом Плохим, однако его настоящее имя Максим Кривош. #Буквы рассказывали, что еще известно о злоумышленнике.
  • Мужчина изложил свои требования в Twitter. Он требовал, чтобы Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук и Петр Порошенко одновременно опубликовали видеообращение о том, что они — воры в законе. Также Кривош требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылки на фильм “Земляне” 2005 года. Это документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.
  • Президент Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста, однако вскоре удалил записанный ролик.
  • После публикации Зеленского террорист сам вышел из автобуса. Он был задержан, а 13 его заложников выпущены на свободу.