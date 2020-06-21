В субботу, 20 июня, Железнодорожный районный суд Львова арестовал без права залога 18-летнего львовянина, которого подозревают в изнасиловании 12-летнего мальчика.

Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

“По ходатайству следователей Железнодорожного отдела полиции 20 июня суд избрал для задержанного меру пресечения – содержание под стражей без определения залога”, – сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 18 июня в 12:40 в полицию поступило сообщение от львовянки о том, что во время прогулки с детьми в Железнодорожном районе Львова исчез ее 12-летний сын.

К поискам ребенка были привлечены сотрудники всех служб территориального подразделения полиции, патрульные полицейские.

“Вскоре мальчик вернулся домой и рассказал, что на улице Роксоланы неизвестный мужчина позвал его в парк якобы помочь толкать мопед и пообещал купить газированный напиток. Там, в парке, ребенка изнасиловали”, – проинформировали в полиции.

В установлении личности и задержании злоумышленника были задействованы оперативники, патрульные полицейские, работники ювенальной превенции и сотрудники других служб.

Спустя несколько часов в тот же день правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 18-летний житель Львова. Его задержали.

Следователи Железнодорожного отдела полиции 19 июня сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.4 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

По данным издания ZAXID.net, подозреваемый в изнасиловании 18-летний львовянин Мирослав М. проживает вместе с родителями неподалеку от места преступления.

Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские нашли вещественные доказательства, а именно одежду, в которую он был одет во время совершения преступления.

Источники издания рассказали, что подозреваемый в присутствии полицейских признался своим родителям, что именно он изнасиловал 12-летнего мальчика. После этого родители запретили ему говорить и вызвали адвоката.

Кроме того, в отделении полиции ребенок указал на своего обидчика во время проведения опознания.

Мать пострадавшего мальчика София Яцкив ранее сообщила, что родители 18-летнего подозреваемого наняли 5 защитников. Семья Яцкив собирала средства на оплату услуг своего защитника.

Семья готова была принять помощь — средства на оплату услуг адвоката с возможностью вернуть деньги в случае получения компенсации.

Сегодня мэр Львова Андрей Садовый пообещал обеспечить оплату услуг адвокатов для семьи 12-летнего мальчика. По словам городского главы, родители подозреваемого являются состоятельными бизнесменами.