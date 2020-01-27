Суд арестовал подозреваемого в ограблении автомобиля певицы Maruv (Анны Корсун), которое произошло в центре Киева.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook.

У артистки в авто разбили заднее стекло, после чего украли сумку с деньгами и ценными вещами.

“Следователи Шевченковского управления полиции Киева установили мужчину, вероятно причастного к этому преступлению. Им оказался гражданин Грузии, 1979 г.р. Во время обысков в частном доме, где он временно проживал, изъяли золотые украшения, видеорегистратор, антенны, зарядные устройства, автомобильные брелки и сим-карты”, – уточнили в прокуратуре.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца с правом залога в 630 000 грн. Ему грозит до 12 лет лишения воли.

Напомним, в субботу, 11 января, на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева ограбили украинскую певицу MARUV (Анну Корсун).

Залишилася без документів і грошей: співачку MARUV знову пограбували 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/OZNCiyBPYj — Букви (@Bykvu) January 11, 2020