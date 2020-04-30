26 июня 2019 Соломенский районный суд Киева удовлетворил иск отца Екатерины Гандзюк к Илье Киве о защите, чести достоинства, деловой репутации и обязательства опровергнуть недостоверную информацию. В частности, Кива безосновательно обвинил Екатерину Гандзюк в коррупции.

Об этом сказано на странице Facebook юридической компании Миллер.

Суд признал недостоверной информацию, распространенную 2 октября 2018 Кивой И.В. в эфире телеканала “Эспрессо. TV”.

Тогда Кива заявил, что якобы знает, что убитая активистка Гандзюк “сидела на разворовывании городского бюджета”.

Суд обязал Киву опровергнуть недостоверную информацию в эфире телеканала “Эспрессо.TV”.

Кроме того, 22 апреля 2020 во исполнение решения Соломенского районного суда наложен арест на денежные средства Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора.

Напомним, что Екатерины Гандзюк умерла 4 ноября 2018, через три месяца после того, как ее облили серной кислотой в Херсоне.