Об этом сказано на странице Facebook юридической компании Миллер.
Суд признал недостоверной информацию, распространенную 2 октября 2018 Кивой И.В. в эфире телеканала “Эспрессо. TV”.
Тогда Кива заявил, что якобы знает, что убитая активистка Гандзюк “сидела на разворовывании городского бюджета”.
Суд обязал Киву опровергнуть недостоверную информацию в эфире телеканала “Эспрессо.TV”.
Кроме того, 22 апреля 2020 во исполнение решения Соломенского районного суда наложен арест на денежные средства Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора.
Напомним, что Екатерины Гандзюк умерла 4 ноября 2018, через три месяца после того, как ее облили серной кислотой в Херсоне.
- 29 марта активисты движения “Кто заказал Катю Гандзюк?” заявили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова оказывает давление на отца погибшей херсонской чиновницы.
- Экс-заместитель главы Офиса Генпрокурора Виктор Трепак заявил, что сомневается в том, что после его отставки в деле об убийстве херсонской чиновницы и активистки Катерины Гандзюк возможен прорыв.