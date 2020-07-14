Суд арестовал виновника смертельного ДТП под Киевом

Шевченковский районный суд арестовал на два месяца без права на залог водителя Mercedes-Benz - виновника смертельного ДТП на Столичном шоссе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

Прокурор в суде отметила, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за ДТП с тяжелыми последствиями, за что отбывал наказание.

Он также семь раз привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева