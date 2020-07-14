Суд арестовал виновника смертельного ДТП под Киевом

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).
Прокурор в суде отметила, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за ДТП с тяжелыми последствиями, за что отбывал наказание.
Он также семь раз привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Фото: пресс-служба прокуратуры Киева
- Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе столицы, на Столичном шоссе произошла авария, в которой погибла почти вся семья.
- Позже стало известно, что водитель “Мерседеса” был пьян. В его крови содержание алкоголя составило 1,32 промилле.
- Подозреваемый во время судебного заседания признался, что употреблял наркотики.