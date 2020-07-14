Covid-19 Украина

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Суд арестовал виновника смертельного ДТП под Киевом

Шевченковский районный суд арестовал на два месяца без права на залог водителя Mercedes-Benz - виновника смертельного ДТП на Столичном шоссе.

Вторник, 14 июля 2020, 16:01

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

Прокурор в суде отметила, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за ДТП с тяжелыми последствиями, за что отбывал наказание.

Он также семь раз привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

  • Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе столицы, на Столичном шоссе произошла авария, в которой погибла почти вся семья.
  • Позже стало известно, что водитель “Мерседеса” был пьян. В его крови содержание алкоголя составило 1,32 промилле.
  • Подозреваемый во время судебного заседания признался, что употреблял наркотики.
Теги: прокуратура, ДТП, Киев

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