Об этом сообщает международное агентство Reuters.
Сообщается, что решение было принято в четверг.
Суд Европейского союза (CJEU) вынес решение после того, как антимонопольный комитет Италии (AGCM) в 2011 год раскритиковал Ryanair в 2011 году за цены, которые не включали налог на добавленную стоимость при внутренних рейсах и сборы за регистрацию.
Судьи в Люксембурге заявили, что Ryanair должна была показать в своем первоначальном предложении неизбежные и предсказуемые налоги, надбавки и сборы. По их словам, дополнительные цены должны быть составлены до начала процесса бронирования.
- В Японии выделили 1 миллиард долларов США для борьбы с последствиями коронавируса.
- Бывший министр охраны здоровья Японии и экс-губернатор Токио Еити Масудзоэ заявил, что количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Японии может в 10 раз превышать данные официальной статистики.