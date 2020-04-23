Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Сообщается, что решение было принято в четверг.

Суд Европейского союза (CJEU) вынес решение после того, как антимонопольный комитет Италии (AGCM) в 2011 год раскритиковал Ryanair в 2011 году за цены, которые не включали налог на добавленную стоимость при внутренних рейсах и сборы за регистрацию.

Судьи в Люксембурге заявили, что Ryanair должна была показать в своем первоначальном предложении неизбежные и предсказуемые налоги, надбавки и сборы. По их словам, дополнительные цены должны быть составлены до начала процесса бронирования.