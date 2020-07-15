Суд Европейского союза отменил решение Европейской комиссии, которая в 2016 году признала компанию Apple виновной в уклонении от уплаты налогов в Ирландии и обязала ее выплатить рекордный штраф в размере 13 млрд евро.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Генеральный суд ЕС заявил, что Еврокомиссия не доказала, что Apple нарушила правила конкуренции. При этом решение суда может быть обжаловано в наивысшей инстанции – в Европейском суде.

“Это дело не о том, сколько налогов мы платим, а о том, где мы должны их платить. Мы гордимся тем, что являемся крупнейшим налогоплательщиком в мире, поскольку знаем, какую важную роль налоговые платежи играют в обществе”, – говорится в заявлении Apple.

Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, представившая дело, заявила, что “изучит решение и рассмотрит возможные дальнейшие шаги”.

В августе 2016 года Европейская комиссия объявила о результатах длительного расследования деятельности Apple в Ирландии. В Еврокомиссии заявили, что налоговые льготы американской компании, которыми та пользовалась с 2003 по 2014 год, являются незаконными: это позволило платить значительно меньше, чем другие предприятия, поскольку они платили ставку корпоративного налога в размере 1%. Apple обязали выплатить 13,1 миллиарда евро налогов в Ирландии, а также 1,2 миллиарда евро пени.