Суд Европейского Союза отменил решение о наложении санкций на экс-премьера Николая Азарова.

Об этом говорится в решении суда от 16 декабря.

Решение принято по иску адвокатов Азарова. Защита экс-премьера оспаривал решение Совета ЕС от 4 марта 2019 года, согласно которому Азаров остался в санкционный список.

Суд решил, что Совет ЕС не проконтролировал обеспечение соблюдения украинской судебной системой права Азарова на защиту и права на эффективную судебную защиту в уголовном процессе.

“Отсюда следует, что, приняв решение оставить имя заявителя в списке, Совет ЕС допустил ошибку оценки. В этих обстоятельствах обжалуемые действия должны быть аннулированы в той мере, в какой они относятся к заявителю, без необходимости рассматривать его ходатайство о мерах по организации процедуры”, – решил суд ЕС.

Учитывая это, суд остановил действие решения ЕС о наложении санкций на Азарова. Судебные издержки обязан уплатить Совет Евросоюза.