Об этом сообщает пресслужба Еврокомиссии.

Так, было установлено, что украинский запрет на экспорт всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной. Следовательно, ожидается, что Украина отменит запрет на экспорт как можно скорее. Это решение завершает первый в истории торговый спор ЕС в рамках двустороннего соглашения.

Евросоюз и Украина неоднократно подчеркивали свою совместную приверженность в борьбе с эксплуатацией природных ресурсов, включая леса, и защите окружающей среды.

ЕС поддерживает Украину различными проектами, включая охрану окружающей среды, государственное управление и устойчивое лесопользование, а также, например, развитие цепочек добавленной стоимости для недревесной лесной продукции.

Однако общий запрет Украины на экспорт, введенный в 2015 году на всю необработанную древесину, “не соответствует ни одной из этих законных целей”. Соответственно, это нарушает Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, которое прямо запрещает экспорт. Постановление также установило, что запрет на экспорт, ограниченный десятью конкретными породами древесины, введенный в 2005 году, может быть частично оправдан исключениями по охране видов растений”.

Решение означает, что Украина должна незамедлительно снять запрет на экспорт всей необработанной древесины, введенный в 2015 году.