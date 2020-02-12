Энергетическая компания Galp, которая перестала платить своим сотрудникам за перерывы на курение, выиграла дело в высшем суде Испании.

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Представители компании заявили, что применили испанский закон, когда начали вычитать время, проведенное за пределами помещений, из рабочих дней сотрудников. Последние изменения в испанском законодательстве требуют от компаний регистрировать входы и выходы сотрудников с рабочего места.

Отмечается, что мониторинг должен был предотвратить эксплуатацию работников и повысить гибкость в рабочее время. Предполагалось также решить проблему неоплачиваемой сверхурочной работы в Испании.

Но это норма оказала непредвиденные последствия для примерно 10 миллионов курильщиков в Испании. Регистрируя, когда сотрудники уходят и входят в офис, компания смогла подсчитать, сколько времени они проводят за рабочим местом.

Высокий суд Испании опирался на предыдущее постановление о том, что работники не имеют права на оплачиваемую сигарету, кофе или перерыв на завтрак. Поэтому сотрудники Galp не могут рассчитывать на оплату за полный рабочий день, если они часто выходят из офиса, чтобы покурить.