Об этом сообщают #Буквы.

В зале суда присутствуют прокуроры и адвокат Кривоша. Сам подозреваемый сначала находился в стеклянном боксе, но потом ему разрешили сесть рядом с адвокатом.

Кривошу инкриминируют 4 статьи Уголовного кодекса, а именно: ч. 1 ст. 258 (террористический акт); ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывными устройствами); ст. 348 (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа); ст. 147 (захват заложников).

К подозреваемому просят применить меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Как известно, утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками. Он представился Максимом Плохим, однако его настоящее имя Максим Кривош. #Буквы рассказывали, что еще известно о злоумышленнике.

Мужчина изложил свои требования в Twitter. Он требовал, чтобы Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук и Петр Порошенко одновременно опубликовали видеообращение о том, что они — воры в законе. Также Кривош требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылки на фильм “Земляне” 2005 года. Это документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.