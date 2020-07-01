Сегодня в Печерском районном суде Киева состоится заседание, на котором будут избирать меру пресечения пятому президенту Украины, лидеру "Европейской Солидарности" Петру Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Меру пресечения будут избирать по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Так, 10 июня Офис Генерального прокурора объявил Порошенко о подозрении в якобы давлении на главу Службы внешней разведки в 2018 году с целью назначения Сергея Семочко первым замглавы службы. По утверждению следствия, Порошенко “склонил военное должностное лицо – председателя Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышению им власти и служебных полномочий” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Сторона обвинения настаивает на избрании меры пресечения в виде личного обязательства (изначально прокуратура требовала арест с залогом в 10 млн гривен).

Стоит отметить, что под судом собрались сторонники пятого президента, нардепы от “Европейской Солидарности”, бывший глава СНБО Александр Турчинов (накануне стало известно, что он возглавит штаб “Евросолидарности”).

Поддержать пятого президента пришла его супруга Марина Порошенко.

Ранее сегодня Петр Порошенко побывал на допросе в Государственном бюро расследований. После этого он вместе с колонной своих сторонников двинулся к зданию Печерского суда Киева.